VdF führt neue Lightweight-Flaschen ein (FOTO)

Bonn (ots) - Millionen Deutsche kennen sie: die klassischen VdF-Mehrwegflaschen

für Fruchtsaft in 0,7 und 1,0 Liter. Seit 50 Jahren bewähren sie sich

unverändert, robust und zuverlässig im Kreislaufsystem. Nun geht der Verband der

deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. (VdF) einen zukunftsweisenden Schritt: Die

Flaschen werden leichter und damit nachhaltiger. Moderne

Glasproduktionstechnologien und effizientere Transportmöglichkeiten führen zu

einer CO2-Ersparnis von 14 Prozent, ohne Stabilität und Funktionalität zu

beeinträchtigen.



"Mit den Lightweight-Flaschen setzen wir ein klares Zeichen für Klimaschutz und

die Zukunft des Mehrwegsystems", erklärt VdF-Geschäftsführer Klaus Heitlinger.

"Wir handeln verantwortungsbewusst und reagieren auf die Anforderungen der

Zeit."





Weniger Gewicht, weniger CO2, mehr Nachhaltigkeit



Die 0,7-Liter-Flasche wiegt künftig 400 statt 450 Gramm, die 1,0-Liter-Flasche

535 statt 600 Gramm. Das entspricht einer Gewichtsreduzierung und einer

CO2-Ersparnis von jeweils rund elf Prozent pro Flasche. Rund 250 Millionen

VdF-Mehrwegflaschen sind aktuell im Umlauf und werden schrittweise ersetzt. Die

Vorteile der neuen Flaschen sind erheblich: Ein Standard-LKW kann nun 36 statt

35 Vollgutpaletten transportieren. Diese Umstellung senkt die transportbedingten

CO2-Emissionen und Logistikkosten um etwa drei Prozent. Insgesamt wird durch die

Einführung der neuen VdF-Mehrwegflaschen also 14 Prozent weniger CO2

freigesetzt.



"LW"-Kennzeichnung für neue Flaschen



Optisch gleichen die neuen Flaschen den bisherigen, sind aber durch das

"LW"-Zeichen erkennbar. "Die neue Generation unserer Mehrwegflaschen vereint

bewährte Praxistauglichkeit mit modernen Nachhaltigkeitsstandards", betont Sven

Wortmann, Vorsitzender des VdF-Ausschusses Mehrwegsystem und Geschäftsführer der

Rapp's Kelterei GmbH. "Damit sichern wir die Zukunft des ökologisch

vorteilhaften Mehrwegsystems."



