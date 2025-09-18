Mehrweg wird leichter
VdF führt neue Lightweight-Flaschen ein (FOTO)
Bonn (ots) - Millionen Deutsche kennen sie: die klassischen VdF-Mehrwegflaschen
für Fruchtsaft in 0,7 und 1,0 Liter. Seit 50 Jahren bewähren sie sich
unverändert, robust und zuverlässig im Kreislaufsystem. Nun geht der Verband der
deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. (VdF) einen zukunftsweisenden Schritt: Die
Flaschen werden leichter und damit nachhaltiger. Moderne
Glasproduktionstechnologien und effizientere Transportmöglichkeiten führen zu
einer CO2-Ersparnis von 14 Prozent, ohne Stabilität und Funktionalität zu
beeinträchtigen.
"Mit den Lightweight-Flaschen setzen wir ein klares Zeichen für Klimaschutz und
die Zukunft des Mehrwegsystems", erklärt VdF-Geschäftsführer Klaus Heitlinger.
"Wir handeln verantwortungsbewusst und reagieren auf die Anforderungen der
Zeit."
Weniger Gewicht, weniger CO2, mehr Nachhaltigkeit
Die 0,7-Liter-Flasche wiegt künftig 400 statt 450 Gramm, die 1,0-Liter-Flasche
535 statt 600 Gramm. Das entspricht einer Gewichtsreduzierung und einer
CO2-Ersparnis von jeweils rund elf Prozent pro Flasche. Rund 250 Millionen
VdF-Mehrwegflaschen sind aktuell im Umlauf und werden schrittweise ersetzt. Die
Vorteile der neuen Flaschen sind erheblich: Ein Standard-LKW kann nun 36 statt
35 Vollgutpaletten transportieren. Diese Umstellung senkt die transportbedingten
CO2-Emissionen und Logistikkosten um etwa drei Prozent. Insgesamt wird durch die
Einführung der neuen VdF-Mehrwegflaschen also 14 Prozent weniger CO2
freigesetzt.
"LW"-Kennzeichnung für neue Flaschen
Optisch gleichen die neuen Flaschen den bisherigen, sind aber durch das
"LW"-Zeichen erkennbar. "Die neue Generation unserer Mehrwegflaschen vereint
bewährte Praxistauglichkeit mit modernen Nachhaltigkeitsstandards", betont Sven
Wortmann, Vorsitzender des VdF-Ausschusses Mehrwegsystem und Geschäftsführer der
Rapp's Kelterei GmbH. "Damit sichern wir die Zukunft des ökologisch
vorteilhaften Mehrwegsystems."
Pressekontakt:
Klaus Heitlinger, Geschäftsführer
Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V.
Mainzer Straße 253, D-53179 Bonn
Telefon: +49 2 28 9 54 60-0
Mobil +49 171 7 70 12 46
mailto:info@fruchtsaft.org
http://www.fruchtsaft.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44111/6120270
OTS: VdF Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie
