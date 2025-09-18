    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    VdF führt neue Lightweight-Flaschen ein (FOTO)

    Bonn (ots) - Millionen Deutsche kennen sie: die klassischen VdF-Mehrwegflaschen
    für Fruchtsaft in 0,7 und 1,0 Liter. Seit 50 Jahren bewähren sie sich
    unverändert, robust und zuverlässig im Kreislaufsystem. Nun geht der Verband der
    deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. (VdF) einen zukunftsweisenden Schritt: Die
    Flaschen werden leichter und damit nachhaltiger. Moderne
    Glasproduktionstechnologien und effizientere Transportmöglichkeiten führen zu
    einer CO2-Ersparnis von 14 Prozent, ohne Stabilität und Funktionalität zu
    beeinträchtigen.

    "Mit den Lightweight-Flaschen setzen wir ein klares Zeichen für Klimaschutz und
    die Zukunft des Mehrwegsystems", erklärt VdF-Geschäftsführer Klaus Heitlinger.
    "Wir handeln verantwortungsbewusst und reagieren auf die Anforderungen der
    Zeit."

    Weniger Gewicht, weniger CO2, mehr Nachhaltigkeit

    Die 0,7-Liter-Flasche wiegt künftig 400 statt 450 Gramm, die 1,0-Liter-Flasche
    535 statt 600 Gramm. Das entspricht einer Gewichtsreduzierung und einer
    CO2-Ersparnis von jeweils rund elf Prozent pro Flasche. Rund 250 Millionen
    VdF-Mehrwegflaschen sind aktuell im Umlauf und werden schrittweise ersetzt. Die
    Vorteile der neuen Flaschen sind erheblich: Ein Standard-LKW kann nun 36 statt
    35 Vollgutpaletten transportieren. Diese Umstellung senkt die transportbedingten
    CO2-Emissionen und Logistikkosten um etwa drei Prozent. Insgesamt wird durch die
    Einführung der neuen VdF-Mehrwegflaschen also 14 Prozent weniger CO2
    freigesetzt.

    "LW"-Kennzeichnung für neue Flaschen

    Optisch gleichen die neuen Flaschen den bisherigen, sind aber durch das
    "LW"-Zeichen erkennbar. "Die neue Generation unserer Mehrwegflaschen vereint
    bewährte Praxistauglichkeit mit modernen Nachhaltigkeitsstandards", betont Sven
    Wortmann, Vorsitzender des VdF-Ausschusses Mehrwegsystem und Geschäftsführer der
    Rapp's Kelterei GmbH. "Damit sichern wir die Zukunft des ökologisch
    vorteilhaften Mehrwegsystems."

