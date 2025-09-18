    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPernod Ricard AktievorwärtsNachrichten zu Pernod Ricard
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Nach einem schwierigen ersten Geschäftsquartal (per Ende September) dürften sich beim Spirituosenkonzern ab dem zweiten Geschäftsquartal Anzeichen einer Erholung zeigen, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit zunehmendem Vertrauen in das Wachstum der Franzosen sei mit einer Aufwertung der Aktie zu rechnen./rob/edh/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 05:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 05:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 89,68EUR auf Tradegate (18. September 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Edward Mundy
    Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 125
    Kursziel alt: 125
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 125,00, was eine Steigerung von +39,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft PERNOD RICARD auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Nach einem schwierigen ersten Geschäftsquartal (per Ende September) dürften sich beim Spirituosenkonzern ab dem zweiten …