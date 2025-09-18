JEFFERIES stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Nach einem schwierigen ersten Geschäftsquartal (per Ende September) dürften sich beim Spirituosenkonzern ab dem zweiten Geschäftsquartal Anzeichen einer Erholung zeigen, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit zunehmendem Vertrauen in das Wachstum der Franzosen sei mit einer Aufwertung der Aktie zu rechnen./rob/edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 05:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 05:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 89,68EUR auf Tradegate (18. September 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



