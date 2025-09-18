    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer
    MWB RESEARCH stuft Teamviewer auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für Teamviewer auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Spezialist für Fernwartungssoftware trete in eine neue Phase ein, nachdem der Finanzinvestor Permira seinen Anteil von rund 7 Prozent zu einem Preis von 9,20 Euro vollständig verkauft habe, schrieb Harald Hof in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Dynamik des Großkundengeschäfts dürfte - gestützt von größeren Deals im vierten Quartal - die Ergebnisse vorantreiben, obwohl weiterhin Wechselkursrisiken bestünden./edh/men

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 8,58EUR auf Tradegate (18. September 2025, 13:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: MWB RESEARCH
    Analyst: Harald Hof
    Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 15,50
    Kursziel alt: 15,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


