MWB RESEARCH stuft Teamviewer auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für Teamviewer auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Spezialist für Fernwartungssoftware trete in eine neue Phase ein, nachdem der Finanzinvestor Permira seinen Anteil von rund 7 Prozent zu einem Preis von 9,20 Euro vollständig verkauft habe, schrieb Harald Hof in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Dynamik des Großkundengeschäfts dürfte - gestützt von größeren Deals im vierten Quartal - die Ergebnisse vorantreiben, obwohl weiterhin Wechselkursrisiken bestünden./edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 8,58EUR auf Tradegate (18. September 2025, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MWB RESEARCH

Analyst: Harald Hof

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15,50

Kursziel alt: 15,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



