    privora AG startet als eigenständiges Unternehmen - Schnelle, sichere Kundendaten-Löschung für Mittelstand, Konzerne und Behörden

    Eschborn (ots) - Ausgliederung aus der impetus Gruppe ermöglicht maximale
    Fokussierung auf DSGVO-konformes Customer Deletion Data Management (CDMS).

    Die privora AG , entstanden aus einem Carve-out der impetus Gruppe, startet als
    eigenständiges Unternehmen mit klarem Fokus auf Datenschutz- und
    Compliance-Lösungen . Unter dem Leitsatz DATA PROTECT EUROPA entwickelt privora
    Lösungen für Unternehmen, die Verantwortung für personenbezogene Daten tragen
    und rechtskonform handeln möchten. Ein zentraler Bestandteil unserer Lösungen
    ist das CDMS (Customer Deletion Data Management) eine benutzerfreundliche,
    schnelle und rechtssichere Lösung zur Umsetzung gesetzlicher Löschpflichten -
    speziell entwickelt für Datenschutzbeauftragte, Compliance-Verantwortliche sowie
    mittelständische Unternehmen, Großunternehmen, öffentliche Einrichtungen und
    Behörden.

    "Mit unserer Eigenständigkeit kombinieren wir die Stabilität und Erfahrung aus
    der impetus Gruppe mit der Agilität eines fokussierten Spezialisten", sagt
    Norbert Ehreke, CEO der privora AG . "Gerade Datenschutzbeauftragte in großen
    Organisationen stehen unter hohem Druck, Löschanforderungen effizient und
    fehlerfrei umzusetzen - hier setzen wir mit CDMS an und sparen unseren Kunden
    Zeit, Kosten und Risiken."

    Vorteile von CDMS für Unternehmen:

    - Vollautomatisierte Löschprozesse für Kundendaten

    - Nachweisbare DSGVO-Konformität durch lückenlose Dokumentation

    - Flexible Integration in bestehende IT- und CRM-Systeme

    - Skalierbar für Millionen Datensätze

    Über privora AG:

    - Gegründet: 2025 (Carve-out aus der impetus Gruppe)

    - Sitz: Eschborn, Deutschland

    - Kernprodukt: CDMS (Customer Deletion Data Management)

    - Zielkunden: Datenschutzbeauftragte, Compliance- und IT-Verantwortliche großer
    Unternehmen

    - Website: http://www.privora.eu

    Pressekontakt:

    Aylin Yildirim
    E-Mail: mailto:aylin.yildirim@privora.eu
    Tel: +49 6196 582 74 81

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180985/6120272
    OTS: privora AG




