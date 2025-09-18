privora AG startet als eigenständiges Unternehmen - Schnelle, sichere Kundendaten-Löschung für Mittelstand, Konzerne und Behörden
Eschborn (ots) - Ausgliederung aus der impetus Gruppe ermöglicht maximale
Fokussierung auf DSGVO-konformes Customer Deletion Data Management (CDMS).
Die privora AG , entstanden aus einem Carve-out der impetus Gruppe, startet als
eigenständiges Unternehmen mit klarem Fokus auf Datenschutz- und
Compliance-Lösungen . Unter dem Leitsatz DATA PROTECT EUROPA entwickelt privora
Lösungen für Unternehmen, die Verantwortung für personenbezogene Daten tragen
und rechtskonform handeln möchten. Ein zentraler Bestandteil unserer Lösungen
ist das CDMS (Customer Deletion Data Management) eine benutzerfreundliche,
schnelle und rechtssichere Lösung zur Umsetzung gesetzlicher Löschpflichten -
speziell entwickelt für Datenschutzbeauftragte, Compliance-Verantwortliche sowie
mittelständische Unternehmen, Großunternehmen, öffentliche Einrichtungen und
Behörden.
"Mit unserer Eigenständigkeit kombinieren wir die Stabilität und Erfahrung aus
der impetus Gruppe mit der Agilität eines fokussierten Spezialisten", sagt
Norbert Ehreke, CEO der privora AG . "Gerade Datenschutzbeauftragte in großen
Organisationen stehen unter hohem Druck, Löschanforderungen effizient und
fehlerfrei umzusetzen - hier setzen wir mit CDMS an und sparen unseren Kunden
Zeit, Kosten und Risiken."
Vorteile von CDMS für Unternehmen:
- Vollautomatisierte Löschprozesse für Kundendaten
- Nachweisbare DSGVO-Konformität durch lückenlose Dokumentation
- Flexible Integration in bestehende IT- und CRM-Systeme
- Skalierbar für Millionen Datensätze
Über privora AG:
- Gegründet: 2025 (Carve-out aus der impetus Gruppe)
- Sitz: Eschborn, Deutschland
- Kernprodukt: CDMS (Customer Deletion Data Management)
- Zielkunden: Datenschutzbeauftragte, Compliance- und IT-Verantwortliche großer
Unternehmen
- Website: http://www.privora.eu
Pressekontakt:
Aylin Yildirim
E-Mail: mailto:aylin.yildirim@privora.eu
Tel: +49 6196 582 74 81
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180985/6120272
OTS: privora AG
