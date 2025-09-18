privora AG startet als eigenständiges Unternehmen - Schnelle, sichere Kundendaten-Löschung für Mittelstand, Konzerne und Behörden

Eschborn (ots) - Ausgliederung aus der impetus Gruppe ermöglicht maximale

Fokussierung auf DSGVO-konformes Customer Deletion Data Management (CDMS).



Die privora AG , entstanden aus einem Carve-out der impetus Gruppe, startet als

eigenständiges Unternehmen mit klarem Fokus auf Datenschutz- und

Compliance-Lösungen . Unter dem Leitsatz DATA PROTECT EUROPA entwickelt privora

Lösungen für Unternehmen, die Verantwortung für personenbezogene Daten tragen

und rechtskonform handeln möchten. Ein zentraler Bestandteil unserer Lösungen

ist das CDMS (Customer Deletion Data Management) eine benutzerfreundliche,

schnelle und rechtssichere Lösung zur Umsetzung gesetzlicher Löschpflichten -

speziell entwickelt für Datenschutzbeauftragte, Compliance-Verantwortliche sowie

mittelständische Unternehmen, Großunternehmen, öffentliche Einrichtungen und

Behörden.





"Mit unserer Eigenständigkeit kombinieren wir die Stabilität und Erfahrung aus

der impetus Gruppe mit der Agilität eines fokussierten Spezialisten", sagt

Norbert Ehreke, CEO der privora AG . "Gerade Datenschutzbeauftragte in großen

Organisationen stehen unter hohem Druck, Löschanforderungen effizient und

fehlerfrei umzusetzen - hier setzen wir mit CDMS an und sparen unseren Kunden

Zeit, Kosten und Risiken."



Vorteile von CDMS für Unternehmen:



- Vollautomatisierte Löschprozesse für Kundendaten



- Nachweisbare DSGVO-Konformität durch lückenlose Dokumentation



- Flexible Integration in bestehende IT- und CRM-Systeme



- Skalierbar für Millionen Datensätze



Über privora AG:



- Gegründet: 2025 (Carve-out aus der impetus Gruppe)



- Sitz: Eschborn, Deutschland



- Kernprodukt: CDMS (Customer Deletion Data Management)



- Zielkunden: Datenschutzbeauftragte, Compliance- und IT-Verantwortliche großer

Unternehmen



- Website: http://www.privora.eu



