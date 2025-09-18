    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BusinessBike erweitert Markenportfolio durch Partnerschaft mit Canyon (FOTO)

    Herzogenaurach (ots) - BusinessBike, einer der führenden Anbieter für
    Dienstradleasing in Deutschland, baut sein Angebot weiter aus: Ab sofort können
    Fahrräder der Marke Canyon über BusinessBike als Dienstrad geleast werden. Die
    Kooperation bietet eine flexible Mobilitätslösung, die es Mitarbeitenden
    ermöglicht, sowohl im Arbeitsalltag als auch in der Freizeit stilvoll und
    umweltfreundlich unterwegs zu sein.

    Mehr als 4 Millionen Mitarbeitende von BusinessBike Partnerunternehmen erhalten
    damit die Möglichkeit, ein vormontiertes E-Bike oder Fahrrad als Dienstrad
    direkt über den Canyon Online-Shop zu beziehen. Zum Start der neuen Kooperation
    gibt es ein besonderes Extra: Bis zum 14.10.2025 gilt ein Rabatt von 10 % auf
    fast alle Canyon-Bikes.*

    Leistung, Design und Fahrspaß vereint

    Mit der Aufnahme von Canyon Bikes erweitert BusinessBike das Angebot und bietet
    anspruchsvollen und stilbewussten Radfahrenden die Möglichkeit, ihr persönliches
    Traumrad zu leasen. Die Fahrräder von Canyon stehen weltweit für
    Spitzenqualität, kombiniert mit modernem Design und fortschrittlicher Technik.
    Seit der Gründung hat Canyon neue Maßstäbe in der Fahrradbranche gesetzt, sei es
    durch innovative Materialien, die konsequente Ausrichtung auf den Direktvertrieb
    oder die Entwicklung von High-Performance-Bikes, die für ihre außergewöhnliche
    Langlebigkeit und Fahrdynamik bekannt sind. Neben dem erfolgreichen
    Online-Direktvertrieb baut Canyon sein Netzwerk stetig aus - mit eigenen Stores,
    Experience Partnern und 300 zertifizierten Service-Partnern weltweit. Canyon
    Bikes eignen sich ideal für den täglichen Weg zur Arbeit oder die sportliche
    Freizeitgestaltung. "Wir freuen uns, Canyon in unser Portfolio aufzunehmen und
    unseren Kundinnen und Kunden damit noch mehr Auswahl und Flexibilität zu
    bieten", sagt Stefan Page, Geschäftsführer von BusinessBike. "Mit Canyon als
    Partner können wir unseren Fokus auf Qualität, Fahrspaß und erstklassige
    Fahrräder weiter unterstreichen."

    Attraktive Leasingkonditionen

    "Durch die Kooperation mit BusinessBike können wir unsere Bikes noch mehr
    Menschen zugänglich machen, die Wert auf Qualität, Performance und innovative
    Produkte legen", ergänzt Ben Hillsdon, Global Communications Manager bei Canyon.
    "Wir sind begeistert von dieser Partnerschaft und den Vorteilen, die sie unseren
    Kundinnen und Kunden bietet." Das Leasingangebot von BusinessBike umfasst die
    gesamte Palette an Canyon-Bikes - von E-Bikes über Gravel Bikes bis hin zu
    Rennrädern und mehr. Mitarbeitende profitieren von den vielen Vorteilen des
    Dienstradleasings: Anstatt hohe Anschaffungskosten zu tragen, können sie das Rad
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    BusinessBike erweitert Markenportfolio durch Partnerschaft mit Canyon (FOTO) BusinessBike, einer der führenden Anbieter für Dienstradleasing in Deutschland, baut sein Angebot weiter aus: Ab sofort können Fahrräder der Marke Canyon über BusinessBike als Dienstrad geleast werden. Die Kooperation bietet eine flexible …