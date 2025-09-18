BusinessBike erweitert Markenportfolio durch Partnerschaft mit Canyon (FOTO)

Herzogenaurach (ots) - BusinessBike, einer der führenden Anbieter für

Dienstradleasing in Deutschland, baut sein Angebot weiter aus: Ab sofort können

Fahrräder der Marke Canyon über BusinessBike als Dienstrad geleast werden. Die

Kooperation bietet eine flexible Mobilitätslösung, die es Mitarbeitenden

ermöglicht, sowohl im Arbeitsalltag als auch in der Freizeit stilvoll und

umweltfreundlich unterwegs zu sein.



Mehr als 4 Millionen Mitarbeitende von BusinessBike Partnerunternehmen erhalten

damit die Möglichkeit, ein vormontiertes E-Bike oder Fahrrad als Dienstrad

direkt über den Canyon Online-Shop zu beziehen. Zum Start der neuen Kooperation

gibt es ein besonderes Extra: Bis zum 14.10.2025 gilt ein Rabatt von 10 % auf

fast alle Canyon-Bikes.*









Mit der Aufnahme von Canyon Bikes erweitert BusinessBike das Angebot und bietet

anspruchsvollen und stilbewussten Radfahrenden die Möglichkeit, ihr persönliches

Traumrad zu leasen. Die Fahrräder von Canyon stehen weltweit für

Spitzenqualität, kombiniert mit modernem Design und fortschrittlicher Technik.

Seit der Gründung hat Canyon neue Maßstäbe in der Fahrradbranche gesetzt, sei es

durch innovative Materialien, die konsequente Ausrichtung auf den Direktvertrieb

oder die Entwicklung von High-Performance-Bikes, die für ihre außergewöhnliche

Langlebigkeit und Fahrdynamik bekannt sind. Neben dem erfolgreichen

Online-Direktvertrieb baut Canyon sein Netzwerk stetig aus - mit eigenen Stores,

Experience Partnern und 300 zertifizierten Service-Partnern weltweit. Canyon

Bikes eignen sich ideal für den täglichen Weg zur Arbeit oder die sportliche

Freizeitgestaltung. "Wir freuen uns, Canyon in unser Portfolio aufzunehmen und

unseren Kundinnen und Kunden damit noch mehr Auswahl und Flexibilität zu

bieten", sagt Stefan Page, Geschäftsführer von BusinessBike. "Mit Canyon als

Partner können wir unseren Fokus auf Qualität, Fahrspaß und erstklassige

Fahrräder weiter unterstreichen."



Attraktive Leasingkonditionen



"Durch die Kooperation mit BusinessBike können wir unsere Bikes noch mehr

Menschen zugänglich machen, die Wert auf Qualität, Performance und innovative

Produkte legen", ergänzt Ben Hillsdon, Global Communications Manager bei Canyon.

"Wir sind begeistert von dieser Partnerschaft und den Vorteilen, die sie unseren

Kundinnen und Kunden bietet." Das Leasingangebot von BusinessBike umfasst die

gesamte Palette an Canyon-Bikes - von E-Bikes über Gravel Bikes bis hin zu

Rennrädern und mehr. Mitarbeitende profitieren von den vielen Vorteilen des

ihrer hohe Anschaffungskosten zu tragen, können sie das Rad





