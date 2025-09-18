BusinessBike erweitert Markenportfolio durch Partnerschaft mit Canyon (FOTO)
Herzogenaurach (ots) - BusinessBike, einer der führenden Anbieter für
Dienstradleasing in Deutschland, baut sein Angebot weiter aus: Ab sofort können
Fahrräder der Marke Canyon über BusinessBike als Dienstrad geleast werden. Die
Kooperation bietet eine flexible Mobilitätslösung, die es Mitarbeitenden
ermöglicht, sowohl im Arbeitsalltag als auch in der Freizeit stilvoll und
umweltfreundlich unterwegs zu sein.
Mehr als 4 Millionen Mitarbeitende von BusinessBike Partnerunternehmen erhalten
damit die Möglichkeit, ein vormontiertes E-Bike oder Fahrrad als Dienstrad
direkt über den Canyon Online-Shop zu beziehen. Zum Start der neuen Kooperation
gibt es ein besonderes Extra: Bis zum 14.10.2025 gilt ein Rabatt von 10 % auf
fast alle Canyon-Bikes.*
Dienstradleasing in Deutschland, baut sein Angebot weiter aus: Ab sofort können
Fahrräder der Marke Canyon über BusinessBike als Dienstrad geleast werden. Die
Kooperation bietet eine flexible Mobilitätslösung, die es Mitarbeitenden
ermöglicht, sowohl im Arbeitsalltag als auch in der Freizeit stilvoll und
umweltfreundlich unterwegs zu sein.
Mehr als 4 Millionen Mitarbeitende von BusinessBike Partnerunternehmen erhalten
damit die Möglichkeit, ein vormontiertes E-Bike oder Fahrrad als Dienstrad
direkt über den Canyon Online-Shop zu beziehen. Zum Start der neuen Kooperation
gibt es ein besonderes Extra: Bis zum 14.10.2025 gilt ein Rabatt von 10 % auf
fast alle Canyon-Bikes.*
Leistung, Design und Fahrspaß vereint
Mit der Aufnahme von Canyon Bikes erweitert BusinessBike das Angebot und bietet
anspruchsvollen und stilbewussten Radfahrenden die Möglichkeit, ihr persönliches
Traumrad zu leasen. Die Fahrräder von Canyon stehen weltweit für
Spitzenqualität, kombiniert mit modernem Design und fortschrittlicher Technik.
Seit der Gründung hat Canyon neue Maßstäbe in der Fahrradbranche gesetzt, sei es
durch innovative Materialien, die konsequente Ausrichtung auf den Direktvertrieb
oder die Entwicklung von High-Performance-Bikes, die für ihre außergewöhnliche
Langlebigkeit und Fahrdynamik bekannt sind. Neben dem erfolgreichen
Online-Direktvertrieb baut Canyon sein Netzwerk stetig aus - mit eigenen Stores,
Experience Partnern und 300 zertifizierten Service-Partnern weltweit. Canyon
Bikes eignen sich ideal für den täglichen Weg zur Arbeit oder die sportliche
Freizeitgestaltung. "Wir freuen uns, Canyon in unser Portfolio aufzunehmen und
unseren Kundinnen und Kunden damit noch mehr Auswahl und Flexibilität zu
bieten", sagt Stefan Page, Geschäftsführer von BusinessBike. "Mit Canyon als
Partner können wir unseren Fokus auf Qualität, Fahrspaß und erstklassige
Fahrräder weiter unterstreichen."
Attraktive Leasingkonditionen
"Durch die Kooperation mit BusinessBike können wir unsere Bikes noch mehr
Menschen zugänglich machen, die Wert auf Qualität, Performance und innovative
Produkte legen", ergänzt Ben Hillsdon, Global Communications Manager bei Canyon.
"Wir sind begeistert von dieser Partnerschaft und den Vorteilen, die sie unseren
Kundinnen und Kunden bietet." Das Leasingangebot von BusinessBike umfasst die
gesamte Palette an Canyon-Bikes - von E-Bikes über Gravel Bikes bis hin zu
Rennrädern und mehr. Mitarbeitende profitieren von den vielen Vorteilen des
Dienstradleasings: Anstatt hohe Anschaffungskosten zu tragen, können sie das Rad
Mit der Aufnahme von Canyon Bikes erweitert BusinessBike das Angebot und bietet
anspruchsvollen und stilbewussten Radfahrenden die Möglichkeit, ihr persönliches
Traumrad zu leasen. Die Fahrräder von Canyon stehen weltweit für
Spitzenqualität, kombiniert mit modernem Design und fortschrittlicher Technik.
Seit der Gründung hat Canyon neue Maßstäbe in der Fahrradbranche gesetzt, sei es
durch innovative Materialien, die konsequente Ausrichtung auf den Direktvertrieb
oder die Entwicklung von High-Performance-Bikes, die für ihre außergewöhnliche
Langlebigkeit und Fahrdynamik bekannt sind. Neben dem erfolgreichen
Online-Direktvertrieb baut Canyon sein Netzwerk stetig aus - mit eigenen Stores,
Experience Partnern und 300 zertifizierten Service-Partnern weltweit. Canyon
Bikes eignen sich ideal für den täglichen Weg zur Arbeit oder die sportliche
Freizeitgestaltung. "Wir freuen uns, Canyon in unser Portfolio aufzunehmen und
unseren Kundinnen und Kunden damit noch mehr Auswahl und Flexibilität zu
bieten", sagt Stefan Page, Geschäftsführer von BusinessBike. "Mit Canyon als
Partner können wir unseren Fokus auf Qualität, Fahrspaß und erstklassige
Fahrräder weiter unterstreichen."
Attraktive Leasingkonditionen
"Durch die Kooperation mit BusinessBike können wir unsere Bikes noch mehr
Menschen zugänglich machen, die Wert auf Qualität, Performance und innovative
Produkte legen", ergänzt Ben Hillsdon, Global Communications Manager bei Canyon.
"Wir sind begeistert von dieser Partnerschaft und den Vorteilen, die sie unseren
Kundinnen und Kunden bietet." Das Leasingangebot von BusinessBike umfasst die
gesamte Palette an Canyon-Bikes - von E-Bikes über Gravel Bikes bis hin zu
Rennrädern und mehr. Mitarbeitende profitieren von den vielen Vorteilen des
Dienstradleasings: Anstatt hohe Anschaffungskosten zu tragen, können sie das Rad
Autor folgen