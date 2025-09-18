    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das Management des Technologiekonzerns sei zuversichtlich, dass eine voraussichtlich bessere Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr und die detaillierte Darstellung der neuen Unternehmensstrategie die Bedenken der Anleger wirksam ausräumen werden, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem bleibe aus Sicht des Unternehmens die strukturelle Wachstumsdynamik im Bereich Elektrifizierung weiterhin Treiber für den längerfristigen Erfolg./edh/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 233,7EUR auf Tradegate (18. September 2025, 13:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Gael de-Bray
    Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 250
    Kursziel alt: 250
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


