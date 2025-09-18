DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das Management des Technologiekonzerns sei zuversichtlich, dass eine voraussichtlich bessere Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr und die detaillierte Darstellung der neuen Unternehmensstrategie die Bedenken der Anleger wirksam ausräumen werden, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem bleibe aus Sicht des Unternehmens die strukturelle Wachstumsdynamik im Bereich Elektrifizierung weiterhin Treiber für den längerfristigen Erfolg./edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 233,7EUR auf Tradegate (18. September 2025, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



