    Britische Notenbank bestätigt Leitzins wie erwartert

    Für Sie zusammengefasst
    • Leitzins der Bank of England bleibt bei 4,0%.
    • Mehrheit der Mitglieder stimmt für Zinserhalt.
    • Zinsen seit August 2024 um 1,25 Punkte gesenkt.

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet nicht verändert. Er verharre bei 4,0 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet.

    Sieben Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss stimmten für die Entscheidung. Zwei Mitglieder sprachen sich für eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte aus. Auf ihrer Sitzung im August hatte die Notenbank die Zinsen noch um 0,25 Punkte reduziert.

    Im August 2024 hatte die Notenbank erstmals seit der großen Inflationswelle die Zinsen nach unten gesetzt. Seitdem wurden sie um insgesamt 1,25 Punkte reduziert./jsl/jkr/jha/





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
