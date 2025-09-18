    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel
    Nvidia steigt mit Milliarden bei Intel ein - Entwicklungs-Partnerschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia investiert 5 Milliarden USD in Intel.
    • Partnerschaft zur Entwicklung von Hardware geplant.
    • Intel-Aktie steigt um 17 Prozent im Handel.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Nvidia greift dem kriselnden Chiphersteller Intel unter die Arme. Der KI-Konzern steigt beim Chipkonzern mit einem Aktienpaket im Wert von fünf Milliarden US-Dollar (4,22 Mrd Euro) ein, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Nvidia zahlt für eine Intel-Aktie 23,28 US-Dollar. Mit dem Finanzdeal soll eine Partnerschaft auf die Beine gestellt werden. Dabei wollen beide Unternehmen gemeinsam Hardware für Rechenzentren und PCs entwickeln. Die Intel-Aktie sprang im vorbörslichen US-Handel um 17 Prozent an, während Nvidia um etwas über 2 Prozent anzog./stk/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +26,81 % und einem Kurs von 26,70 auf Tradegate (18. September 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,61 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +38,33 %/+51,82 % bedeutet.





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
