DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Die jüngsten Studienergebnisse seien gemischt ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während die Daten zum Asthma-Medikament Fasenra enttäuscht hätten, habe das Mittel gegen seltene Autoimmunerkrankungen, Saphnelo, punkten können. Es stünden aber noch die Daten einiger Studien an, die wichtiger seien./edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 130,9EUR auf Tradegate (18. September 2025, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

