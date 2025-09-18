    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Teures Glas, große Pläne

    Das faltbare iPhone kommt: Apple startet bereits erste Testproduktionen!

    Apple testet die Produktion des faltbaren iPhones. Ab 2026 könnten bis zu zehn Millionen Geräte ausgeliefert werden, die Prognosen für 2027 steigen weiter.

    Apple treibt offenbar die Entwicklung eines faltbaren iPhones voran. Laut einem Bericht von Nikkei Asia hat der Konzern Gespräche mit verschiedenen Zulieferern in Taiwan geführt, um die Testproduktion des lang erwarteten Geräts vorzubereiten.

    Sollten die Tests erfolgreich verlaufen, könnten Apple und seine Fertigungspartner im Jahr 2026 mit der Massenproduktion in Indien beginnen, wie die Quellen des Nachrichtenportals berichten. Als zentraler Produktionspartner gilt Hon Hai Precision, besser bekannt als Foxconn Technology, das bereits Apples aktuelle iPhone-Modelle herstellt.

    Konkurrenten wie Samsung und Huawei haben bereits faltbare Smartphones auf den Markt gebracht und setzen Apple damit unter Druck, beim neuen Formfaktor nachzuziehen.

    Technische Herausforderungen und Materialkosten

    Das faltbare iPhone soll mit ultra-dünnem Glas ausgestattet werden. Der Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities erklärte, dass dieses Material "sehr empfindlich" auf Risse an den Kanten, Partikel und mechanische Belastungen reagiere. Es sei deutlich schwieriger herzustellen als herkömmliches Smartphone-Glas und könne in der Fertigung zwei- bis viermal so teuer sein. Einige Analysten sehen die Einführung des iPhone Air in diesem Jahr als Vorbereitung auf das faltbare Modell.

    Trotz dieser Herausforderungen zeigt sich Apple offenbar zuversichtlich. Das Unternehmen hat seine Prognosen für die Auslieferungen des faltbaren iPhones im Jahr 2026 auf acht bis zehn Millionen Geräte angehoben, zuvor war von sechs bis acht Millionen die Rede, so Kuo. Für 2027 erwartet der Konzern nun zwischen 20 Millionen und 25 Millionen Geräte, nach einer früheren Schätzung von 10 bis 15 Millionen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


