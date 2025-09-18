    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem milliardenschweren Zukauf auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Die Übernahme des auf Medikamente zur Behandlung von Leber- und kardiometabolischen Erkrankungen spezialisierten US-Biopharmaunternehmens 89bio für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar sei strategisch sinnvoll, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:20 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:40 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 279,7EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 13:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Richard Vosser
    Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 230
    Kursziel alt: 230
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem milliardenschweren Zukauf auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Die Übernahme des auf Medikamente zur Behandlung von Leber- und kardiometabolischen Erkrankungen …