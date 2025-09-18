JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem milliardenschweren Zukauf auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Die Übernahme des auf Medikamente zur Behandlung von Leber- und kardiometabolischen Erkrankungen spezialisierten US-Biopharmaunternehmens 89bio für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar sei strategisch sinnvoll, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 279,7EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 13:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
