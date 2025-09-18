MaxSolar weiht neue Firmenzentrale am Traunsteiner Bahnhof ein (FOTO)

Traunstein (ots) - Die MaxSolar GmbH hat ihren neuen Firmensitz im Herzen von

Traunstein (Oberbayern) bezogen und am Mittwochabend gemeinsam mit geladenen

Gästen symbolisch eingeweiht. Das moderne Bürogebäude, das direkt am

Traunsteiner Bahnhof liegt, ist der neue Hauptstandort des Unternehmens, das

seit über 15 Jahren eine zentrale Rolle in der Entwicklung von

Erneuerbare-Energien-Konzepten in der Region und mittlerweile in ganz

Deutschland spielt. MaxSolar ist mit drei weiteren Niederlassungen

deutschlandweit vertreten. Das Unternehmen entwickelt sektorenübergreifende

Energiekonzepte, die verschiedene Bereiche der Erneuerbaren Energien miteinander

verknüpfen. Neben dem Hauptsitz in Traunstein unterhält das Unternehmen

Niederlassungen in München, Hamburg und Berlin.



Ein zukunftsorientierter Standort





"Unsere neue Firmenzentrale stellt einen weiteren wichtigen Schritt für die

Zukunft von MaxSolar dar. Wir setzen nicht nur auf eine innovative und

nachhaltige Architektur in der Region, sondern auch auf Energiekonzepte, die den

höchsten Ansprüchen an Effizienz und Klimaschutz gerecht werden. Wir investieren

in die Region", erklärte Christoph Strasser, Geschäftsführer der MaxSolar GmbH

während der Eröffnung. "Die Nähe zum Traunsteiner Bahnhof bietet zudem eine

ausgezeichnete Anbindung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie

Partner und Kunden."



Der Planungs- und Bauprozess des neuen Bürogebäudes erfolgte in enger

Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern und Experten. Die Hartinger

Unternehmensgruppe ist Eigentümerin des Gebäudes, während die Architekten und

Stadtplaner Romstätter den Entwurf auf bauherrenseitige Vorgaben hin erstellten.

Für die Innenarchitektur wurde Oberhaizinger IDP beauftragt, die den Mietbereich

gestalteten und weitere Fachplaner wie elo-plan und Sani-Plan für technische

Planungen mit koordinierten. Insgesamt flossen rund acht Millionen Euro in den

Gebäudebau. Zusätzlich dazu investiert die MaxSolar GmbH über drei Millionen

Euro in den Ausbau ihres Standorts.



Die Planung des Bürogebäudes nahm ihren Anfang bereits im Januar 2023 mit dem

ersten Termin zwischen den Bauherren und der MaxSolar. Im August 2023 folgte das

erste Gespräch mit den Innenarchitekten, die anschließend mit der Gestaltung des

Innenraums beauftragt wurden. Der eigentliche Baubeginn erfolgte im Mai 2024.



Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus



Besonders hervorzuheben sind die Photovoltaikanlagen auf dem Dach (mit circa 30

Kilowattpeak/kWp) und der Fassade (mit circa 20 kWp). Eine Co-Working-Area im

Untergeschoss soll zukünftig die Vernetzung mit dem Chiemgau Campus fördern.

Zusätzlich bietet das Gebäude eine Ladeinfrastruktur mit fünf öffentlich

zugänglichen DC-Ladesäulen (jeweils zwei Ladepunkte à 240 kW, ein Ladepunkt zu

400 kW) sowie insgesamt 27 AC-Ladepunkte. Die DC-Ladepunkte sind vollständig

öffentlich zugänglich, die AC-Ladepunkte stehen sowohl der MaxSolar-Flotte als

auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.



"Mit der Integration von PV-Anlagen, E-Ladeinfrastruktur und modernen

Arbeitsbereichen schaffen wir ein zukunftsweisendes Gebäude, das ökologische und

praktische Mehrwerte vereint", resümiert Strasser.



Über MaxSolar GmbH:



Die 2009 gegründete MaxSolar GmbH mit Hauptsitz in Traunstein entwickelt

sektorübergreifende Energiekonzepte und deckt dabei die gesamte

Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien ab - von der Entwicklung, Planung

und Installation bis zum Betrieb der Anlagen. Durch die Kombination von

Photovoltaik, Windenergie, Speicherlösungen, Elektromobilität und

Wärmeversorgung entstehen innovative Konzepte, die alle Sektoren intelligent

miteinander vernetzen. Zudem bietet MaxSolar Kunden Power Purchase Agreements

(PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom an. Mit

einer Projektpipeline von 7,6 Gigawatt, fünf Standorten und knapp 370

Mitarbeitern ist MaxSolar in ganz Deutschland aktiv.



http://www.maxsolar.com



Pressekontakt:



Verena Steindl

Marketing & Communications

MaxSolar GmbH

Tel.: +49 861 21396 621

E-Mail: mailto:verena.steindl@maxsolar.de



