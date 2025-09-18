MaxSolar weiht neue Firmenzentrale am Traunsteiner Bahnhof ein (FOTO)
Traunstein (ots) - Die MaxSolar GmbH hat ihren neuen Firmensitz im Herzen von
Traunstein (Oberbayern) bezogen und am Mittwochabend gemeinsam mit geladenen
Gästen symbolisch eingeweiht. Das moderne Bürogebäude, das direkt am
Traunsteiner Bahnhof liegt, ist der neue Hauptstandort des Unternehmens, das
seit über 15 Jahren eine zentrale Rolle in der Entwicklung von
Erneuerbare-Energien-Konzepten in der Region und mittlerweile in ganz
Deutschland spielt. MaxSolar ist mit drei weiteren Niederlassungen
deutschlandweit vertreten. Das Unternehmen entwickelt sektorenübergreifende
Energiekonzepte, die verschiedene Bereiche der Erneuerbaren Energien miteinander
verknüpfen. Neben dem Hauptsitz in Traunstein unterhält das Unternehmen
Niederlassungen in München, Hamburg und Berlin.
Ein zukunftsorientierter Standort
Ein zukunftsorientierter Standort
"Unsere neue Firmenzentrale stellt einen weiteren wichtigen Schritt für die
Zukunft von MaxSolar dar. Wir setzen nicht nur auf eine innovative und
nachhaltige Architektur in der Region, sondern auch auf Energiekonzepte, die den
höchsten Ansprüchen an Effizienz und Klimaschutz gerecht werden. Wir investieren
in die Region", erklärte Christoph Strasser, Geschäftsführer der MaxSolar GmbH
während der Eröffnung. "Die Nähe zum Traunsteiner Bahnhof bietet zudem eine
ausgezeichnete Anbindung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Partner und Kunden."
Der Planungs- und Bauprozess des neuen Bürogebäudes erfolgte in enger
Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern und Experten. Die Hartinger
Unternehmensgruppe ist Eigentümerin des Gebäudes, während die Architekten und
Stadtplaner Romstätter den Entwurf auf bauherrenseitige Vorgaben hin erstellten.
Für die Innenarchitektur wurde Oberhaizinger IDP beauftragt, die den Mietbereich
gestalteten und weitere Fachplaner wie elo-plan und Sani-Plan für technische
Planungen mit koordinierten. Insgesamt flossen rund acht Millionen Euro in den
Gebäudebau. Zusätzlich dazu investiert die MaxSolar GmbH über drei Millionen
Euro in den Ausbau ihres Standorts.
Die Planung des Bürogebäudes nahm ihren Anfang bereits im Januar 2023 mit dem
ersten Termin zwischen den Bauherren und der MaxSolar. Im August 2023 folgte das
erste Gespräch mit den Innenarchitekten, die anschließend mit der Gestaltung des
Innenraums beauftragt wurden. Der eigentliche Baubeginn erfolgte im Mai 2024.
Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus
Besonders hervorzuheben sind die Photovoltaikanlagen auf dem Dach (mit circa 30
Kilowattpeak/kWp) und der Fassade (mit circa 20 kWp). Eine Co-Working-Area im
Untergeschoss soll zukünftig die Vernetzung mit dem Chiemgau Campus fördern.
Zusätzlich bietet das Gebäude eine Ladeinfrastruktur mit fünf öffentlich
zugänglichen DC-Ladesäulen (jeweils zwei Ladepunkte à 240 kW, ein Ladepunkt zu
400 kW) sowie insgesamt 27 AC-Ladepunkte. Die DC-Ladepunkte sind vollständig
öffentlich zugänglich, die AC-Ladepunkte stehen sowohl der MaxSolar-Flotte als
auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.
"Mit der Integration von PV-Anlagen, E-Ladeinfrastruktur und modernen
Arbeitsbereichen schaffen wir ein zukunftsweisendes Gebäude, das ökologische und
praktische Mehrwerte vereint", resümiert Strasser.
Über MaxSolar GmbH:
Die 2009 gegründete MaxSolar GmbH mit Hauptsitz in Traunstein entwickelt
sektorübergreifende Energiekonzepte und deckt dabei die gesamte
Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien ab - von der Entwicklung, Planung
und Installation bis zum Betrieb der Anlagen. Durch die Kombination von
Photovoltaik, Windenergie, Speicherlösungen, Elektromobilität und
Wärmeversorgung entstehen innovative Konzepte, die alle Sektoren intelligent
miteinander vernetzen. Zudem bietet MaxSolar Kunden Power Purchase Agreements
(PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom an. Mit
einer Projektpipeline von 7,6 Gigawatt, fünf Standorten und knapp 370
Mitarbeitern ist MaxSolar in ganz Deutschland aktiv.
http://www.maxsolar.com
Pressekontakt:
Verena Steindl
Marketing & Communications
MaxSolar GmbH
Tel.: +49 861 21396 621
E-Mail: mailto:verena.steindl@maxsolar.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170503/6120325
OTS: MaxSolar GmbH
