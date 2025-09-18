    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    MaxSolar weiht neue Firmenzentrale am Traunsteiner Bahnhof ein (FOTO)

    Traunstein (ots) - Die MaxSolar GmbH hat ihren neuen Firmensitz im Herzen von
    Traunstein (Oberbayern) bezogen und am Mittwochabend gemeinsam mit geladenen
    Gästen symbolisch eingeweiht. Das moderne Bürogebäude, das direkt am
    Traunsteiner Bahnhof liegt, ist der neue Hauptstandort des Unternehmens, das
    seit über 15 Jahren eine zentrale Rolle in der Entwicklung von
    Erneuerbare-Energien-Konzepten in der Region und mittlerweile in ganz
    Deutschland spielt. MaxSolar ist mit drei weiteren Niederlassungen
    deutschlandweit vertreten. Das Unternehmen entwickelt sektorenübergreifende
    Energiekonzepte, die verschiedene Bereiche der Erneuerbaren Energien miteinander
    verknüpfen. Neben dem Hauptsitz in Traunstein unterhält das Unternehmen
    Niederlassungen in München, Hamburg und Berlin.

    Ein zukunftsorientierter Standort

    "Unsere neue Firmenzentrale stellt einen weiteren wichtigen Schritt für die
    Zukunft von MaxSolar dar. Wir setzen nicht nur auf eine innovative und
    nachhaltige Architektur in der Region, sondern auch auf Energiekonzepte, die den
    höchsten Ansprüchen an Effizienz und Klimaschutz gerecht werden. Wir investieren
    in die Region", erklärte Christoph Strasser, Geschäftsführer der MaxSolar GmbH
    während der Eröffnung. "Die Nähe zum Traunsteiner Bahnhof bietet zudem eine
    ausgezeichnete Anbindung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
    Partner und Kunden."

    Der Planungs- und Bauprozess des neuen Bürogebäudes erfolgte in enger
    Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern und Experten. Die Hartinger
    Unternehmensgruppe ist Eigentümerin des Gebäudes, während die Architekten und
    Stadtplaner Romstätter den Entwurf auf bauherrenseitige Vorgaben hin erstellten.
    Für die Innenarchitektur wurde Oberhaizinger IDP beauftragt, die den Mietbereich
    gestalteten und weitere Fachplaner wie elo-plan und Sani-Plan für technische
    Planungen mit koordinierten. Insgesamt flossen rund acht Millionen Euro in den
    Gebäudebau. Zusätzlich dazu investiert die MaxSolar GmbH über drei Millionen
    Euro in den Ausbau ihres Standorts.

    Die Planung des Bürogebäudes nahm ihren Anfang bereits im Januar 2023 mit dem
    ersten Termin zwischen den Bauherren und der MaxSolar. Im August 2023 folgte das
    erste Gespräch mit den Innenarchitekten, die anschließend mit der Gestaltung des
    Innenraums beauftragt wurden. Der eigentliche Baubeginn erfolgte im Mai 2024.

    Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus

    Besonders hervorzuheben sind die Photovoltaikanlagen auf dem Dach (mit circa 30
    Kilowattpeak/kWp) und der Fassade (mit circa 20 kWp). Eine Co-Working-Area im
    Untergeschoss soll zukünftig die Vernetzung mit dem Chiemgau Campus fördern.
    Zusätzlich bietet das Gebäude eine Ladeinfrastruktur mit fünf öffentlich
    zugänglichen DC-Ladesäulen (jeweils zwei Ladepunkte à 240 kW, ein Ladepunkt zu
    400 kW) sowie insgesamt 27 AC-Ladepunkte. Die DC-Ladepunkte sind vollständig
    öffentlich zugänglich, die AC-Ladepunkte stehen sowohl der MaxSolar-Flotte als
    auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.

    "Mit der Integration von PV-Anlagen, E-Ladeinfrastruktur und modernen
    Arbeitsbereichen schaffen wir ein zukunftsweisendes Gebäude, das ökologische und
    praktische Mehrwerte vereint", resümiert Strasser.

    Über MaxSolar GmbH:

    Die 2009 gegründete MaxSolar GmbH mit Hauptsitz in Traunstein entwickelt
    sektorübergreifende Energiekonzepte und deckt dabei die gesamte
    Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien ab - von der Entwicklung, Planung
    und Installation bis zum Betrieb der Anlagen. Durch die Kombination von
    Photovoltaik, Windenergie, Speicherlösungen, Elektromobilität und
    Wärmeversorgung entstehen innovative Konzepte, die alle Sektoren intelligent
    miteinander vernetzen. Zudem bietet MaxSolar Kunden Power Purchase Agreements
    (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom an. Mit
    einer Projektpipeline von 7,6 Gigawatt, fünf Standorten und knapp 370
    Mitarbeitern ist MaxSolar in ganz Deutschland aktiv.

    http://www.maxsolar.com

    Pressekontakt:

    Verena Steindl
    Marketing & Communications
    MaxSolar GmbH
    Tel.: +49 861 21396 621
    E-Mail: mailto:verena.steindl@maxsolar.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170503/6120325
    OTS: MaxSolar GmbH




