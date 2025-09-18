Nvidia-Einstieg sorgt bei Intel vorbörslich für Kursfeuerwerk

Aktien des Intel-Konkurrenten AMD gerieten im vorbörslichen Handel allerdings mit 5,5 Prozent deutlich unter Druck./tih/jha/

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,59 % und einem Kurs von 128,4 auf Tradegate (18. September 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,06 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,61 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +38,33 %/+51,82 % bedeutet.