    Nvidia-Einstieg sorgt bei Intel vorbörslich für Kursfeuerwerk

    • Nvidia investiert 5 Mrd. USD in Intel-Aktien.
    • Intel-Aktien steigen um 28,6 % auf 32,04 USD.
    • Partnerschaft für Hardware-Entwicklung geplant.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Einstieg des Chipriesen Nvidia bei Intel sorgt am Donnerstag für ein Kursfeuerwerk. Im vorbörslichen New Yorker Handel wurde in der Spitze fast ein Drittel mehr für die Aktien des kriselnden Chipherstellers Intel gezahlt nach der Nachricht, dass der KI-Konzern mit einem Aktienpaket im Wert von fünf Milliarden US-Dollar einsteigt. Nvidia zahlt je Intel-Aktie 23,28 US-Dollar. Der Preis liegt etwas unter dem Vortags-Schlusskurs von 24,90 Dollar. Zuletzt legte der Intel-Kurs um 28,6 Prozent auf 32,04 Dollar zu.

    Mit dem Einstieg soll eine Partnerschaft auf die Beine gestellt werden, in der beide Unternehmen gemeinsam Hardware für Rechenzentren und PCs entwickeln wollen. Die Titel von Nvidia legten vorbörslich um 3,3 Prozent zu. Nach der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr waren Technologiewerte generell gefragt.

    Aktien des Intel-Konkurrenten AMD gerieten im vorbörslichen Handel allerdings mit 5,5 Prozent deutlich unter Druck./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,59 % und einem Kurs von 128,4 auf Tradegate (18. September 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,61 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +38,33 %/+51,82 % bedeutet.




