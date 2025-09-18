Advanced Micro Devices - Aktie rauscht in die Tiefe - 18.09.2025

Mit einer Performance von -4,70 % musste die Advanced Micro Devices Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Advanced Micro Devices in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,59 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +0,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Advanced Micro Devices auf +15,54 %.

Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,03 % 1 Monat -10,82 % 3 Monate +22,59 % 1 Jahr +1,02 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 206,88 Mrd. wert.

Der Einstieg des Chipriesen Nvidia bei Intel sorgt am Donnerstag für ein Kursfeuerwerk. Im vorbörslichen New Yorker Handel wurde in der Spitze fast ein Drittel mehr für die Aktien des kriselnden Chipherstellers Intel gezahlt nach der Nachricht, …

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.