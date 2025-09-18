Arm Holdings Aktie unter starkem Abgabedruck - 18.09.2025

Die Arm Holdings Aktie notiert aktuell bei 124,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,16 % nachgegeben, was einem Verlust von -5,40 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Arm Holdings in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,29 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Arm Holdings +7,54 % gewonnen.

Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,30 % 1 Monat +11,38 % 3 Monate +4,29 % 1 Jahr +7,19 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,93 Mrd. wert.

Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.