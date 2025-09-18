    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    NVIDIA Aktie heute im Plus (148,34€) - 18.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher um +2,99 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.09.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von +2,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von NVIDIA über einen Zuwachs von +17,12 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -3,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +12,18 % gewonnen.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,60 %
    1 Monat -5,06 %
    3 Monate +17,12 %
    1 Jahr +40,82 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, die durch technische Signale und die Marktposition des Unternehmens beeinflusst wird. Nutzer äußern Bedenken über eine mögliche Überbewertung und den zunehmenden Wettbewerb, während andere optimistisch auf zukünftige Entwicklungen und technische Fortschritte blicken. Nachrichten über Einschränkungen in China und die allgemeine Kursentwicklung sorgen für Unsicherheit.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,61 Bil. wert.

    Nvidia-Einstieg sorgt bei Intel vorbörslich für Kursfeuerwerk


    Der Einstieg des Chipriesen Nvidia bei Intel sorgt am Donnerstag für ein Kursfeuerwerk. Im vorbörslichen New Yorker Handel wurde in der Spitze fast ein Drittel mehr für die Aktien des kriselnden Chipherstellers Intel gezahlt nach der Nachricht, …

    Nvidia steigt mit Milliarden bei Intel ein - Entwicklungs-Partnerschaft


    Der Chipkonzern Nvidia greift dem kriselnden Chiphersteller Intel unter die Arme. Der KI-Konzern steigt beim Chipkonzern mit einem Aktienpaket im Wert von fünf Milliarden US-Dollar (4,22 Mrd Euro) ein, wie beide Unternehmen am Donnerstag …

    NVIDIA and Intel to Develop AI Infrastructure and Personal Computing Products


    Intel to design and manufacture custom data center and client CPUs with NVIDIA NVLink; NVIDIA to invest $5 billion in Intel common stockSANTA CLARA, Calif., Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - NVIDIA (NASDAQ: NVDA) and Intel Corporation (NASDAQ: …

    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


