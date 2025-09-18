Börsen Update Europa - 18.09. - FTSE Athex 20 stark +3,52 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.455,66 PKT und steigt um +1,12 %. Top-Werte: AIXTRON +8,10 %, Delivery Hero +5,44 %, Nemetschek +3,70 % Flop-Werte: KRONES -5,49 %, TAG Immobilien -2,02 %, PUMA -1,99 %

Der DAX steht bei 23.637,07 PKT und gewinnt bisher +1,06 %. Top-Werte: Zalando +5,90 %, Infineon Technologies +4,10 %, Siemens Energy +3,54 % Flop-Werte: Continental -20,55 %, E.ON -1,50 %, Deutsche Bank -1,43 %

Der TecDAX steht bei 3.659,96 PKT und gewinnt bisher +2,50 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +13,12 %, AIXTRON +8,10 %, SUESS MicroTec +5,80 %

Flop-Werte: freenet -0,91 %, HENSOLDT -0,89 %, PNE -0,36 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.448,65 PKT und gewinnt bisher +1,41 %.

Top-Werte: ASML Holding +7,23 %, Wolters Kluwer +5,13 %, Infineon Technologies +4,10 %

Flop-Werte: Iberdrola -1,49 %, UniCredit -1,33 %, Volkswagen (VW) Vz -1,26 %

Der ATX bewegt sich bei 4.631,64 PKT und steigt um +0,75 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +13,43 %, BAWAG Group +2,46 %, Erste Group Bank +1,57 %

Flop-Werte: DO & CO -1,43 %, Oesterreichische Post -1,02 %, Mayr-Melnhof Karton -0,68 %

Der SMI steht bei 12.049,37 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.

Top-Werte: Sonova Holding +1,66 %, Logitech International +1,61 %, CIE Financiere Richemont +1,60 %

Flop-Werte: Swisscom -1,36 %, Lonza Group -1,21 %, Swiss Life Holding -1,14 %

Der CAC 40 steht bei 7.874,12 PKT und gewinnt bisher +1,15 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +5,57 %, Capgemini +3,53 %, Stellantis +3,38 %

Flop-Werte: AXA -0,98 %, ORANGE -0,93 %, DANONE -0,66 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 2.635,66 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: Sandvik +1,96 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,99 %, ABB +0,84 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,86 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,43 %, Tele2 (B) -1,37 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.000,00 PKT und steigt um +3,52 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,93 %, Jumbo +1,84 %, Viohalco +1,10 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,75 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,06 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,81 %