Börsen Update
Börsen Update Europa - 18.09. - FTSE Athex 20 stark +3,52 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX steht bei 23.637,07 PKT und gewinnt bisher +1,06 %.
Top-Werte: Zalando +5,90 %, Infineon Technologies +4,10 %, Siemens Energy +3,54 %
Flop-Werte: Continental -20,55 %, E.ON -1,50 %, Deutsche Bank -1,43 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.455,66 PKT und steigt um +1,12 %.
Top-Werte: AIXTRON +8,10 %, Delivery Hero +5,44 %, Nemetschek +3,70 %
Flop-Werte: KRONES -5,49 %, TAG Immobilien -2,02 %, PUMA -1,99 %
Der TecDAX steht bei 3.659,96 PKT und gewinnt bisher +2,50 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +13,12 %, AIXTRON +8,10 %, SUESS MicroTec +5,80 %
Flop-Werte: freenet -0,91 %, HENSOLDT -0,89 %, PNE -0,36 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.448,65 PKT und gewinnt bisher +1,41 %.
Top-Werte: ASML Holding +7,23 %, Wolters Kluwer +5,13 %, Infineon Technologies +4,10 %
Flop-Werte: Iberdrola -1,49 %, UniCredit -1,33 %, Volkswagen (VW) Vz -1,26 %
Der ATX bewegt sich bei 4.631,64 PKT und steigt um +0,75 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +13,43 %, BAWAG Group +2,46 %, Erste Group Bank +1,57 %
Flop-Werte: DO & CO -1,43 %, Oesterreichische Post -1,02 %, Mayr-Melnhof Karton -0,68 %
Der SMI steht bei 12.049,37 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.
Top-Werte: Sonova Holding +1,66 %, Logitech International +1,61 %, CIE Financiere Richemont +1,60 %
Flop-Werte: Swisscom -1,36 %, Lonza Group -1,21 %, Swiss Life Holding -1,14 %
Der CAC 40 steht bei 7.874,12 PKT und gewinnt bisher +1,15 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +5,57 %, Capgemini +3,53 %, Stellantis +3,38 %
Flop-Werte: AXA -0,98 %, ORANGE -0,93 %, DANONE -0,66 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 2.635,66 PKT und steigt um +0,50 %.
Top-Werte: Sandvik +1,96 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,99 %, ABB +0,84 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,86 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,43 %, Tele2 (B) -1,37 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.000,00 PKT und steigt um +3,52 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,93 %, Jumbo +1,84 %, Viohalco +1,10 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,75 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,06 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,81 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.