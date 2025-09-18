Evonik-Finanzchefin Schuh geht - Vorstandschef Kullmann übernimmt vorerst
- Evonik verliert Finanzchefin Maike Schuh nach 10 Jahren.
- Vorstandschef Kullmann leitet Finanzressort interimistisch.
- Aufsichtsrat verlängert Vertrag von Personalvorstand Wessel.
ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Evonik verliert seine Finanzchefin Maike Schuh. Die Managerin verlasse das Unternehmen nach rund zehn Jahren auf eigenen Wunsch, teilte Evonik am Donnerstag in Essen mit. Bis zur Berufung eines Nachfolgers übernehme Vorstandschef Christian Kullmann die Leitung des Finanzressorts. Schuhs operative Aufgaben soll der Generalbevollmächtigte Claus Rettig erledigen.
Schuh war seit April 2023 im Vorstand des Chemiekonzerns. Sie habe für das Unternehmen in verschiedenen Funktionen viel erreicht, sagte Aufsichtsratschef Bernd Tönjes. Er bedaure ihr Ausscheiden und danke ihr für ihre Arbeit. Zudem verlängerte der Aufsichtsrat den Vertrag von Personalvorstand Thomas Wessel um zwei Jahre bis 31. August 2028./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 15,76 auf Tradegate (18. September 2025, 14:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -0,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,33 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,125EUR. Von den letzten 8 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +2,43 %/+53,65 % bedeutet.
ein Trauerspiel mit EVK das einzige gute ist Div. ist stabil Anleger wollen einfach nicht
JPMORGAN stuft Evonik auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 22,40 auf 21,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte am Mittwochabend in einem Ausblick auf den nächsten Quartalsbericht seine Schätzungen für den Chemiekonzern. Evonik-Chef Christian Kullmann habe in einem Webinar nach dem ordentlichen April von einem deutlichen Nachfragedämpfer im Mai und Juni gesprochen. Im bisherigen dritten Quartal sei noch keine Belebung festzustellen. Die Ergebnisentwicklung liege unter dem Vorquartal./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 20:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST
Nein, daß ist leider nicht ganz richtig so. Evonik hat ganz klar gesagt, daß die Prognose nur eingehalten werden kann, wenn es keine wirtschaftliche Abschwächung für den Rest des Jahres geben sollte.