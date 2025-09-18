Evonik-Finanzchefin Schuh geht - Vorstandschef Kullmann übernimmt vorerst

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 15,76 auf Tradegate (18. September 2025, 14:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -0,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,33 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,125EUR. Von den letzten 8 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +2,43 %/+53,65 % bedeutet.