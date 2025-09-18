    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries
    Evonik-Finanzchefin Schuh geht - Vorstandschef Kullmann übernimmt vorerst

    Für Sie zusammengefasst
    • Evonik verliert Finanzchefin Maike Schuh nach 10 Jahren.
    • Vorstandschef Kullmann leitet Finanzressort interimistisch.
    • Aufsichtsrat verlängert Vertrag von Personalvorstand Wessel.
    ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Evonik verliert seine Finanzchefin Maike Schuh. Die Managerin verlasse das Unternehmen nach rund zehn Jahren auf eigenen Wunsch, teilte Evonik am Donnerstag in Essen mit. Bis zur Berufung eines Nachfolgers übernehme Vorstandschef Christian Kullmann die Leitung des Finanzressorts. Schuhs operative Aufgaben soll der Generalbevollmächtigte Claus Rettig erledigen.

    Schuh war seit April 2023 im Vorstand des Chemiekonzerns. Sie habe für das Unternehmen in verschiedenen Funktionen viel erreicht, sagte Aufsichtsratschef Bernd Tönjes. Er bedaure ihr Ausscheiden und danke ihr für ihre Arbeit. Zudem verlängerte der Aufsichtsrat den Vertrag von Personalvorstand Thomas Wessel um zwei Jahre bis 31. August 2028./stw/stk

