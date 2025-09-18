    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    Puma: Kriegt die Raubkatze jetzt endlich wieder Biss?

    Turbulente Tage für Puma: Nachdem ein US-Großinvestor gefordert hatte, dass Adidas große Anteile von Puma übernehmen sollte, jetzt das: Ein weiterer Großaktionär will offenbar seine Aktien verkaufen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Puma-Aktien steigen nach Übernahmegerüchten stark.
    • Zwei Investoren planen Bieterkampf um Puma-Anteile.
    • Insider: Kein aktiver Verkaufsprozess für Puma-Anteile.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Zwei Investoren bereiten ein Übernahmeangebot für den deutschen Sportartikelhersteller Puma vor, berichtete das Manager Magazin am Mittwoch. Der Kurs der Aktie von Puma stieg zeitweilig um über 17 Prozent.

    Dem Bericht zufolge haben sowohl Authentic-Brands-CEO Jamie Salter als auch Alex Dibelius, Deutschland-Chef der Private-Equity-Firma CVC, Interesse an dem 29 Prozent-Anteil der Pinault-Familie bekundet, was den Weg für einen möglichen Bieterkampf ebnet.

    Ein Insider erklärte laut Reuters jedoch, dass es trotz des Interesses einiger Parteien keinen aktiven Verkaufsprozess für den Puma-Anteil gebe, und bezeichnete den Medienbericht als "sachlich falsch".

    Puma war am Mittwoch sogar der größte Gewinner im europäischen STOXX 600-Index, obwohl die Aktie in diesem Jahr bereits die Hälfte ihres Wertes verloren hat.

    PUMA

    -0,22 %
    +17,06 %
    +27,95 %
    +3,88 %
    -41,67 %
    -61,12 %
    -70,63 %
    +20,08 %
    +1.500,70 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960

    Puma und CVC kommentierten die Gerüchte öffentlich bis jetzt nicht, genauso wie Authentic Brands.

    Reuters berichtete in der vergangenen Woche, dass Artemis ihren Puma-Anteil zum aktuellen Marktwert nicht verkaufen werde und auch nicht in Verhandlungen über einen Deal stehe.

    Authentic Brands unter der Leitung von Salter ist bekannt dafür, angeschlagene Marken zu übernehmen und neu zu beleben, darunter die Bekleidungsketten Forever 21 und Aeropostale. 2021 kaufte das Unternehmen Reebok von Adidas und setzte sich dabei gegen den Rivalen CVC durch.

    Im August berichtete Bloomberg, dass Artemis potenzielle Käufer für ihren rund 960 Millionen US-Dollar schweren Puma-Anteil sondiere.

    Die Pinault-Familie, hinter der Artemis steht, hatte den Puma-Anteil 2018 von Kering übernommen, nachdem der Luxusgüterkonzern die Aktien verkauft hatte, um sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

