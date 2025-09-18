Puma: Kriegt die Raubkatze jetzt endlich wieder Biss?

Dem Bericht zufolge haben sowohl Authentic-Brands-CEO Jamie Salter als auch Alex Dibelius, Deutschland-Chef der Private-Equity-Firma CVC, Interesse an dem 29 Prozent-Anteil der Pinault-Familie bekundet, was den Weg für einen möglichen Bieterkampf ebnet.

Zwei Investoren bereiten ein Übernahmeangebot für den deutschen Sportartikelhersteller Puma vor, berichtete das Manager Magazin am Mittwoch. Der Kurs der Aktie von Puma stieg zeitweilig um über 17 Prozent.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Ein Insider erklärte laut Reuters jedoch, dass es trotz des Interesses einiger Parteien keinen aktiven Verkaufsprozess für den Puma-Anteil gebe, und bezeichnete den Medienbericht als "sachlich falsch".

Puma war am Mittwoch sogar der größte Gewinner im europäischen STOXX 600-Index, obwohl die Aktie in diesem Jahr bereits die Hälfte ihres Wertes verloren hat.

Puma und CVC kommentierten die Gerüchte öffentlich bis jetzt nicht, genauso wie Authentic Brands.

Reuters berichtete in der vergangenen Woche, dass Artemis ihren Puma-Anteil zum aktuellen Marktwert nicht verkaufen werde und auch nicht in Verhandlungen über einen Deal stehe.

Authentic Brands unter der Leitung von Salter ist bekannt dafür, angeschlagene Marken zu übernehmen und neu zu beleben, darunter die Bekleidungsketten Forever 21 und Aeropostale. 2021 kaufte das Unternehmen Reebok von Adidas und setzte sich dabei gegen den Rivalen CVC durch.

Im August berichtete Bloomberg, dass Artemis potenzielle Käufer für ihren rund 960 Millionen US-Dollar schweren Puma-Anteil sondiere.

Die Pinault-Familie, hinter der Artemis steht, hatte den Puma-Anteil 2018 von Kering übernommen, nachdem der Luxusgüterkonzern die Aktien verkauft hatte, um sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,84 € , was eine Steigerung von +5,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer