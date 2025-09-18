Dividende in Gefahr? BASF und die 10 Milliarden-Fehlinvestition in China

Das hat Folgen für die globale Branche: Überkapazitäten und ein schwächerer Binnenmarkt könnten dazu führen, dass China Überschüsse exportiert und europäische Produktionsstandorte unter Druck geraten. Ältere, weniger wettbewerbsfähige Werke, insbesondere in Europa, drohen stillgelegt zu werden.

Bank of America warnt: Der nächste Chemie-Boom in China dürfte deutlich schwächer ausfallen als erwartet. Die Tage astronomischer Nachfragezuwächse scheinen gezählt, warnen die Analysten. Faktoren wie langsameres Wirtschaftswachstum, politische Prioritäten für hochwertige Fertigung und demografischer Wandel deuten darauf hin, dass die Chemienachfrage künftig weniger als halb so stark wachsen dürfte wie in den vergangenen zwei Jahrzehnten.

BASF gerät dabei besonders ins Visier. Das Unternehmen hat 10 Milliarden Euro in ein neues Werk in Zhanjiang investiert – eine der größten Einzelinvestitionen der Firmengeschichte. Analysten zweifeln, dass der neue Cracker (eine Anlage, die durch Erhitzen mit Wasserdampf langkettige Kohlenwasserstoffe, wie Rohbenzin, in kürzere Moleküle spaltet) die erwarteten Gewinnbeiträge liefern wird. Gleichzeitig belastet das Projekt die Bilanz und übt Druck auf die Dividende aus.

"Wir bezweifeln, dass das neue Werk von BASF in China angesichts der schwachen Marktbedingungen einen wesentlichen Beitrag zum Gewinn leisten wird", schreibt Analyst Matthew Yates. "Angesichts der sich verändernden Handelsströme sehen wir darin auch eine Kannibalisierung der europäischen Präsenz, was weitere Umstrukturierungen erforderlich macht, die BASF offenbar nur ungern in Betracht zieht oder sich kaum leisten kann."

Auch der geplante Verkauf von Coatings- und Agrar-Segmenten dürfte die Abhängigkeit von volatilen Marktbedingungen nicht mindern. Bank of America senkt daher das Rating auf "Underperform" und streicht das Kursziel von 47 auf 42 Euro zusammen. Das entspricht in etwa dem aktuellen Stand der Papiere. Die Aktie tritt also auch nach Einschätzung der Experten weiter auf der Stelle und notiert auf den gleichen Kursniveaus wie vor 3 Jahren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 43,05EUR auf Tradegate (18. September 2025, 14:37 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,09 € , was eine Steigerung von +4,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer