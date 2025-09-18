UmweltBank AG / UmweltBank stärkt mit erfolgreicher Kapitalerhöhung ihre ...

Im Rahmen der Kapitalerhöhung ist es zudem gelungen, auch eine Reihe neuer institutioneller Investoren zu gewinnen und damit den Aktionärskreis gezielt zu erweitern.

UmweltBank stärkt mit erfolgreicher Kapitalerhöhung ihre Kapitalausstattung und schafft erweiterten Finanzierungsspielraum für die ökologische Transformation Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG hat im Rahmen der am 26. August 2025 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital insgesamt 5.165.754 neue Inhaberstückaktien platziert. Das entspricht einer Erhöhung des Grundkapitals um rund 14 %. Die Barkapitalerhöhung ist damit abgeschlossen. Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie von der M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA als Joint Bookrunner begleitet.

Der UmweltBank fließt insgesamt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 20.663.016 Euro zu. Die zufließenden Mittel dienen zur Stärkung der Kapitalausstattung der UmweltBank AG und werden gemäß ihrer Wachstumsstrategie zur Ausweitung des Kreditgeschäfts verwendet. "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer neuen Investoren und danken gleichzeitig unseren langjährigen Aktionären für Ihre Unterstützung. Dieses Vertrauen ist für uns Ansporn und Verpflichtung, unsere Strategie entschlossen weiter umzusetzen", so Vorstandssprecher Dietmar von Blücher. "Mit der Kapitalerhöhung gewinnen wir mehr Flexibilität, um unsere Mission - die konsequente Förderung nachhaltiger Projekte - weiter voranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv als Partner bei der Transformation hin zu einer ökologischeren Wirtschaft einzubinden."



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 4,11 auf Tradegate (18. September 2025, 13:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -8,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,16 %. Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 147,29 Mio.. UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3162. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.



