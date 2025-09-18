    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUmweltBank AktievorwärtsNachrichten zu UmweltBank

    OTS

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    UmweltBank AG / UmweltBank stärkt mit erfolgreicher Kapitalerhöhung ihre ...

    Für Sie zusammengefasst
    • UmweltBank platziert 5,17 Mio. neue Aktien erfolgreich.
    • Kapitalerhöhung stärkt Finanzierung für ökologische Projekte.
    • Bruttoerlös von 20,66 Mio. Euro fließt in Wachstum.
    OTS - UmweltBank AG / UmweltBank stärkt mit erfolgreicher Kapitalerhöhung ihre ...
    Foto: Arne Dedert - DPA

    UmweltBank stärkt mit erfolgreicher Kapitalerhöhung ihre Kapitalausstattung und schafft erweiterten Finanzierungsspielraum für die ökologische Transformation
    Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG hat im Rahmen der am 26. August 2025 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital insgesamt 5.165.754 neue Inhaberstückaktien platziert. Das entspricht einer Erhöhung des Grundkapitals um rund 14 %. Die Barkapitalerhöhung ist damit abgeschlossen. Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie von der M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA als Joint Bookrunner begleitet.

    Im Rahmen der Kapitalerhöhung ist es zudem gelungen, auch eine Reihe neuer institutioneller Investoren zu gewinnen und damit den Aktionärskreis gezielt zu erweitern.

    Der UmweltBank fließt insgesamt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 20.663.016 Euro zu. Die zufließenden Mittel dienen zur Stärkung der Kapitalausstattung der UmweltBank AG und werden gemäß ihrer Wachstumsstrategie zur Ausweitung des Kreditgeschäfts verwendet. "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer neuen Investoren und danken gleichzeitig unseren langjährigen Aktionären für Ihre Unterstützung. Dieses Vertrauen ist für uns Ansporn und Verpflichtung, unsere Strategie entschlossen weiter umzusetzen", so Vorstandssprecher Dietmar von Blücher. "Mit der Kapitalerhöhung gewinnen wir mehr Flexibilität, um unsere Mission - die konsequente Förderung nachhaltiger Projekte - weiter voranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv als Partner bei der Transformation hin zu einer ökologischeren Wirtschaft einzubinden."

    Pressekontakt:

    Dr. Florian Wedlich
    Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations

    UmweltBank AG
    Laufertorgraben 6
    90489 Nürnberg

    E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
    Internet: http://www.umweltbank.de
    Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

    Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
    Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
    Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6120514 OTS: UmweltBank AG
    ISIN: DE0005570808

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 4,11 auf Tradegate (18. September 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -8,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 147,29 Mio..

    UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3162. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu UmweltBank - 557080 - DE0005570808

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über UmweltBank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    OTS UmweltBank AG / UmweltBank stärkt mit erfolgreicher Kapitalerhöhung ihre ... Die UmweltBank AG hat im Rahmen der am 26. August 2025 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital insgesamt 5.165.754 neue Inhaberstückaktien platziert. Das entspricht einer Erhöhung des Grundkapitals um rund …