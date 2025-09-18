    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schüsse an Grenzübergang zu Jordanien

    Für Sie zusammengefasst
    • Anschlag an Allenby-Brücke zwischen Jordanien und Westjordanland.
    • Mindestens ein Verletzter, zwei Angreifer neutralisiert.
    • Armee prüft Berichte über Schüsse am Grenzübergang.

    TEL AVIV (dpa-AFX) - An einem von Israel kontrollierten Grenzübergang zwischen Jordanien und dem besetzten Westjordanland ist es nach Angaben von Rettungskräften zu einem Anschlag gekommen. Der israelische Rettungsdienst Zaka teilte mit, es seien an der Allenby-Brücke Schüsse gefallen, es gebe mindestens einen Verletzten. Zwei Angreifer seien "außer Gefecht gesetzt" worden, hieß es. Die Armee teilte mit, sie prüfe die Berichte über Schüsse an dem Grenzübergang.

    Vor einem Jahr waren bei dem Anschlag eines Jordaniers an dem Grenzübergang drei israelische Mitarbeiter getötet worden./le/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Schüsse an Grenzübergang zu Jordanien An einem von Israel kontrollierten Grenzübergang zwischen Jordanien und dem besetzten Westjordanland ist es nach Angaben von Rettungskräften zu einem Anschlag gekommen. Der israelische Rettungsdienst Zaka teilte mit, es seien an der Allenby-Brücke …