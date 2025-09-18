    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt

    249 Aufrufe 249 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax zieht kräftig an - US-Zinssenkung und US-Tech-Branchennews

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax legt deutlich zu, gestützt von US-Technologie-News.
    • Zinssenkung der Fed treibt Märkte, Erholung setzt ein.
    • Technologietitel gefragt, Zalando und Aumovio im Fokus.
    Aktien Frankfurt - Dax zieht kräftig an - US-Zinssenkung und US-Tech-Branchennews
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag deutlich zugelegt. Als Kursstütze erwiesen sich Nachrichten aus der US-Technologiebranche, welche auch den am Vortag durchwachsenen New Yorker Börsen wieder ordentlich Schwung geben dürften. Davor hatte schon die US-Zinssenkung vom Mittwochabend dem Dax geholfen.

    Der deutsche Leitindex beschleunigte seine am Vortag begonnene Erholung und gewann am frühen Nachmittag 1,15 Prozent auf 23.628,70 Punkte. Den Kursrutsch vom Dienstag hat er inzwischen großteils wettgemacht. Marktbeobachter Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners sah erste Schnäppchenjäger am Werk. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Donnerstag 0,75 Prozent auf 30.443,39 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,5 Prozent hoch.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.180,00€
    Basispreis
    15,78
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.143,43€
    Basispreis
    15,68
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed erstmals im laufenden Jahr die Zinsen gesenkt - und zwar wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte. Zudem stellten die Währungshüte für 2025 bis zu zwei weitere Zinsschritte nach unten und für 2026 eine weitere Senkung in Aussicht. Laut ING-Experte James Knightley ist der Markt aber von den Fed-Prognosen einer "sanften Landung" der US-Wirtschaft nicht überzeugt und geht derzeit perspektivisch von mehr Zinssenkungen aus.

    Am deutschen Aktienmarkt waren am Donnerstag vor allem Technologietitel gefragt. Dax-Schwergewicht SAP und der Chipkonzern Infineon zählten mit Kursgewinnen von jeweils mehr als vier Prozent zu den Favoriten der Anleger im deutschen Leitindex. Im MDax und im Nebenwerte-Index SDax belegten der Anlagenbauer Aixtron und der Halbleiterwafer-Hersteller Siltronic mit Kurssprüngen von 8 und 13 Prozent die Spitzenplätze.

    Neben der Aussicht auf weiter sinkende US-Zinsen profitierte die hiesige Tech-Branche vom milliardenschweren Einstieg des KI-Chip-Riesen Nvidia beim strauchelnden Branchenkollegen Intel . Bei Intel zeichnet sich ein Kursfeuerwerk ab, und auch die Nvidia-Titel zogen vorbörslich an.

    Ansonsten stand die Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio von Continental als separat an der Börse gelistetes Unternehmen im Fokus. Daher enthält der Dax am Donnerstag ausnahmsweise 41 statt 40 Titel. Diese Anpassung soll die Abbildbarkeit des Index für Anleger gewährleisten. Zum Handelsschluss wird der neue Einzelwert dann wieder aus dem Dax genommen.

    Den Aktionären von Continental wurden die neuen Papiere automatisch in ihre Depots gebucht. Für jeweils zwei Continental-Aktien erhalten sie eine Aktie von Aumovio. Der Aktienkurs von Continental lag - unter Berücksichtigung der nötigen Bereinigung wegen der Abspaltung - zuletzt gut fünf Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag. Der erste Kurs der Titel von Aumovio lag bei 35 Euro - zuletzt schafften sie es mit 36,70 Euro sogar deutlich darüber. Dax-Spitzenreiter war Zalando mit plus 5,9 Prozent. Der Online-Modehändler gab bekannt, dass der Großaktionär und Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen am vergangenen Freitag in mehreren Transaktionen Aktien im Wert von über 9,7 Millionen Euro gekauft hat.

    Die Aktien von Verve Group setzten ihren Erholungstrend nach der Ankündigung eines weiteren Zukaufs fort. Mit einem Kursplus von 6,6 Prozent zählte die auf die Werbetechnologiebranche spezialisierte Softwareplattform zu den größten SDax-Gewinnern.

    Dagegen ließ bei Puma die jüngste Übernahmefantasie etwas nach, wie ein Kursrückgang um 3,9 Prozent zeigte. Als Kurstreiber hatte sich zuletzt ein Artikel im "Manager Magazin" über die Pläne der Großaktionärsfamilie Pinault erwiesen. Demzufolge laufen sich mit dem Finanzinvestor CVC und dem US-Markenmanagementunternehmen Authentic Brands Group (ABG) zwei Interessenten bereits warm. Zudem hatte es Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch Adidas gegeben. Analysten äußerten sich am Donnerstag eher skeptisch zu den dazu.

    MDax-Schlusslicht Krones büßte im Nachgang eines nicht überzeugenden Kapitalmarkttags weitere 5,4 Prozent ein, nachdem die Investmentbank Exane BNP sie auf "Neutral" abgestuft hatte./gl/stk

    --- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,61 % und einem Kurs von 58,10 auf Tradegate (18. September 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,59 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +39,02 %/+52,58 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Dax zieht kräftig an - US-Zinssenkung und US-Tech-Branchennews Der Dax hat am Donnerstag deutlich zugelegt. Als Kursstütze erwiesen sich Nachrichten aus der US-Technologiebranche, welche auch den am Vortag durchwachsenen New Yorker Börsen wieder ordentlich Schwung geben dürften. Davor hatte schon die …