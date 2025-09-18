VIACTIV verlängert Partnerschaft mit den VfL VIACTIV-AstroLadies (FOTO)

Bochum (ots) - Die VIACTIV Krankenkasse bleibt auch in der kommenden Saison

verlässlicher Gesundheitspartner der VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum. Mit der

Vertragsverlängerung geht die Zusammenarbeit nun bereits in die vierte Saison.

Damit setzt die VIACTIV ein klares Zeichen für ihr Engagement im regionalen

Sport und für die Förderung des Damen-Basketballs in Bochum.



"Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit den VIACTIV-AstroLadies nach der

sehr erfolgreichen vergangenen Saison fortzuführen. Als VIACTIV Krankenkasse

sorgen wir in Bochum und bundesweit leistungsstark, sportlich und persönlich für

die Gesundheit unserer Kund*innen und gemeinsam mit den VIACTIV AstroLadies

wollen wir weiter dazu beitragen, den Basketballstandort zu stärken und die

Begeisterung für diesen Sport in der Region zu fördern", sagt Markus Müller,

Vorstand der VIACTIV Krankenkasse.





Auch die Verantwortlichen der VIACTIV-AstroLadies sehen die erneute Verlängerung

als wichtigen Meilenstein:



"Wir gehen nun in unsere vierte gemeinsame Saison mit der VIACTIV - und es ist

großartig, einen so starken lokalen Partner an unserer Seite zu haben. Gerade im

Damen-Basketball ist dieses Engagement von unschätzbarem Wert. Ohne die

Unterstützung wäre vieles in dieser Form gar nicht möglich", erklärt Hans-Peter

Diehr, Finanzvorstand des Vereins.



Der Basketballstandort Bochum hat in den vergangenen Jahren einen deutlichen

Schub erlebt. Mit dem neuen Trainingszentrum - von den Verantwortlichen

liebevoll "Juwel" genannt - hat die Stadt Bochum ein klares Signal für die

Zukunft des Sports gesetzt. Auch Oberbürgermeister Thomas Eiskirch und die

lokale Politik engagieren sich stark für die Weiterentwicklung. Ziel ist es,

Bochum zu einem echten Basketballzentrum zu machen - langfristig auch mit einer

adäquaten Spielstätte für die AstroLadies und den gesamten Verein.



Die AstroLadies bereiten sich derzeit intensiv auf die kommende Saison vor. Mit

neuer Energie und viel Vorfreude blickt das Team dem Start der Bundesliga

entgegen. "Wir haben richtig Lust, wieder anzugreifen. Die Stimmung ist

hervorragend - wir können es kaum erwarten, dass es losgeht", sagt Laura

Barroso-Perez, Spielerin und Teammanagerin der VIACTIV-AstroLadies.



Mit dem Engagement bei den VIACTIV-AstroLadies unterstreicht die VIACTIV ihre

Rolle als sportlicher Partner in der Region. Neben dem Leistungssport liegt der

VIACTIV dabei besonders die nachhaltige Förderung von Gesundheit, Bewegung und

Gemeinschaft am Herzen.



