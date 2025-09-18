VIACTIV verlängert Partnerschaft mit den VfL VIACTIV-AstroLadies (FOTO)
Bochum (ots) - Die VIACTIV Krankenkasse bleibt auch in der kommenden Saison
verlässlicher Gesundheitspartner der VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum. Mit der
Vertragsverlängerung geht die Zusammenarbeit nun bereits in die vierte Saison.
Damit setzt die VIACTIV ein klares Zeichen für ihr Engagement im regionalen
Sport und für die Förderung des Damen-Basketballs in Bochum.
"Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit den VIACTIV-AstroLadies nach der
sehr erfolgreichen vergangenen Saison fortzuführen. Als VIACTIV Krankenkasse
sorgen wir in Bochum und bundesweit leistungsstark, sportlich und persönlich für
die Gesundheit unserer Kund*innen und gemeinsam mit den VIACTIV AstroLadies
wollen wir weiter dazu beitragen, den Basketballstandort zu stärken und die
Begeisterung für diesen Sport in der Region zu fördern", sagt Markus Müller,
Vorstand der VIACTIV Krankenkasse.
verlässlicher Gesundheitspartner der VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum. Mit der
Vertragsverlängerung geht die Zusammenarbeit nun bereits in die vierte Saison.
Damit setzt die VIACTIV ein klares Zeichen für ihr Engagement im regionalen
Sport und für die Förderung des Damen-Basketballs in Bochum.
"Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit den VIACTIV-AstroLadies nach der
sehr erfolgreichen vergangenen Saison fortzuführen. Als VIACTIV Krankenkasse
sorgen wir in Bochum und bundesweit leistungsstark, sportlich und persönlich für
die Gesundheit unserer Kund*innen und gemeinsam mit den VIACTIV AstroLadies
wollen wir weiter dazu beitragen, den Basketballstandort zu stärken und die
Begeisterung für diesen Sport in der Region zu fördern", sagt Markus Müller,
Vorstand der VIACTIV Krankenkasse.
Auch die Verantwortlichen der VIACTIV-AstroLadies sehen die erneute Verlängerung
als wichtigen Meilenstein:
"Wir gehen nun in unsere vierte gemeinsame Saison mit der VIACTIV - und es ist
großartig, einen so starken lokalen Partner an unserer Seite zu haben. Gerade im
Damen-Basketball ist dieses Engagement von unschätzbarem Wert. Ohne die
Unterstützung wäre vieles in dieser Form gar nicht möglich", erklärt Hans-Peter
Diehr, Finanzvorstand des Vereins.
Der Basketballstandort Bochum hat in den vergangenen Jahren einen deutlichen
Schub erlebt. Mit dem neuen Trainingszentrum - von den Verantwortlichen
liebevoll "Juwel" genannt - hat die Stadt Bochum ein klares Signal für die
Zukunft des Sports gesetzt. Auch Oberbürgermeister Thomas Eiskirch und die
lokale Politik engagieren sich stark für die Weiterentwicklung. Ziel ist es,
Bochum zu einem echten Basketballzentrum zu machen - langfristig auch mit einer
adäquaten Spielstätte für die AstroLadies und den gesamten Verein.
Die AstroLadies bereiten sich derzeit intensiv auf die kommende Saison vor. Mit
neuer Energie und viel Vorfreude blickt das Team dem Start der Bundesliga
entgegen. "Wir haben richtig Lust, wieder anzugreifen. Die Stimmung ist
hervorragend - wir können es kaum erwarten, dass es losgeht", sagt Laura
Barroso-Perez, Spielerin und Teammanagerin der VIACTIV-AstroLadies.
Mit dem Engagement bei den VIACTIV-AstroLadies unterstreicht die VIACTIV ihre
Rolle als sportlicher Partner in der Region. Neben dem Leistungssport liegt der
VIACTIV dabei besonders die nachhaltige Förderung von Gesundheit, Bewegung und
Gemeinschaft am Herzen.
Pressekontakt:
Tobias Dunkel
Fon: 0234 479-2489
Mail: mailto:tobias.dunkel@viactiv.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121326/6120373
OTS: VIACTIV Krankenkasse
als wichtigen Meilenstein:
"Wir gehen nun in unsere vierte gemeinsame Saison mit der VIACTIV - und es ist
großartig, einen so starken lokalen Partner an unserer Seite zu haben. Gerade im
Damen-Basketball ist dieses Engagement von unschätzbarem Wert. Ohne die
Unterstützung wäre vieles in dieser Form gar nicht möglich", erklärt Hans-Peter
Diehr, Finanzvorstand des Vereins.
Der Basketballstandort Bochum hat in den vergangenen Jahren einen deutlichen
Schub erlebt. Mit dem neuen Trainingszentrum - von den Verantwortlichen
liebevoll "Juwel" genannt - hat die Stadt Bochum ein klares Signal für die
Zukunft des Sports gesetzt. Auch Oberbürgermeister Thomas Eiskirch und die
lokale Politik engagieren sich stark für die Weiterentwicklung. Ziel ist es,
Bochum zu einem echten Basketballzentrum zu machen - langfristig auch mit einer
adäquaten Spielstätte für die AstroLadies und den gesamten Verein.
Die AstroLadies bereiten sich derzeit intensiv auf die kommende Saison vor. Mit
neuer Energie und viel Vorfreude blickt das Team dem Start der Bundesliga
entgegen. "Wir haben richtig Lust, wieder anzugreifen. Die Stimmung ist
hervorragend - wir können es kaum erwarten, dass es losgeht", sagt Laura
Barroso-Perez, Spielerin und Teammanagerin der VIACTIV-AstroLadies.
Mit dem Engagement bei den VIACTIV-AstroLadies unterstreicht die VIACTIV ihre
Rolle als sportlicher Partner in der Region. Neben dem Leistungssport liegt der
VIACTIV dabei besonders die nachhaltige Förderung von Gesundheit, Bewegung und
Gemeinschaft am Herzen.
Pressekontakt:
Tobias Dunkel
Fon: 0234 479-2489
Mail: mailto:tobias.dunkel@viactiv.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121326/6120373
OTS: VIACTIV Krankenkasse
Autor folgen