Amerikas Konsum hängt am Tropf der Reichen

Wenn aber immer weniger Verbraucher für das Wachstum verantwortlich sind, macht das die Konjunktur anfälliger für eine Abschwächung. Neue Daten der Federal Reserve, ausgewertet von Moody’s-Chefökonom Mark Zandi, zeigen eine dramatische Verschiebung: Im zweiten Quartal 2025 entfielen 49,2 Prozent der gesamten US-Verbraucherausgaben auf die obersten zehn Prozent der Einkommenspyramide – der höchste Wert seit Beginn der Erhebungen 1989. Im ersten Quartal waren es noch 48,5 Prozent.

Während die Wohlhabenden in den USA ihren Konsum immer weiter ausweiten, können breite Schichten der Bevölkerung mittlerweile kaum noch die Inflation ausgleichen. Der Rückgang am Arbeitsmarkt sowie die Zurückhaltung anderer Einkommensgruppen machen deutlich, wie einseitig die weltgrößte Volkswirtschaft gerade funktioniert.

Damit liegt die Last des Konsums – der rund zwei Drittel der US-Wirtschaft ausmacht – auf den Schultern einer relativ kleinen Minderheit. Zandi warnt: "Die wirtschaftlichen Aussichten sind an das Schicksal und die Ausgaben der Wohlhabenden gekettet".

Für die unteren 80 Prozent der US-Haushalte, die weniger als etwa 175.000 US-Dollar im Jahr verdienen, sieht es deutlich schlechter aus. Seit der Pandemie sind ihre Ausgaben kaum stärker gestiegen als die Inflation – realer Zuwachs Fehlanzeige. Während die Wohlhabenden weiterhin Vermögensgewinne aus Aktien und Immobilien verzeichnen, tritt der Mittelstand auf der Stelle.

Ein Blick auf die Daten zeigt die Spreizung: Die obersten 3,3 Prozent haben ihre Ausgaben seit Ende der Neunziger Jahre um rund 70 Prozentpunkte erhöht. Aber für die breite Masse reichte es lediglich für ein Plus von etwa 20 Prozentpunkten – exakt im Gleichschritt mit dem Verbraucherpreisindex.

Auch bei der Vermögensverteilung klafft die Schere weit auseinander. Anfang 2025 besaßen die obersten zehn Prozent der Haushalte Vermögenswerte von über 58 Billionen US-Dollar, die obersten 0,1 Prozent hielten 22 Billionen US-Dollar – mehr als das Fünffache der gesamten Vermögen der unteren Hälfte der Bevölkerung.

Diese enormen Polster ermöglichen es den Reichen, auch in unsicheren Zeiten konsumfreudig zu bleiben. Für den Moment stützt das die Konjunktur. Doch die Abhängigkeit von einer so kleinen Gruppe macht die Wirtschaft extrem verwundbar. Ein Börsenrückschlag oder sinkende Immobilienpreise könnten den Konsum abrupt abbremsen lassen – mit unmittelbaren Folgen für das Wachstum.

Noch zeigen die Daten ein robustes Bild: Die Einzelhandelsumsätze stiegen im August um 0,6 Prozent, der dritte Zuwachs in Folge. Analysten führen das unter anderem auf eine starke "Back-to-School"-Saison zurück. Doch ein Teil dieses Wachstums ist lediglich auf gestiegene Preise zurückzuführen.

Ökonom Tuan Nguyen von RSM US warnt, dass das jüngste Umsatzplus "zur Hälfte auf Inflation" zurückzuführen sei und zudem durch vorgezogene Käufe wegen neuer Zölle verzerrt sein könnte. "Die Gewässer wirken ruhig, aber wir sind noch nicht im sicheren Hafen", so Nguyen.

Der Konsum hält die US-Wirtschaft derzeit am Laufen – doch er wird immer stärker von den oberen zehn Prozent getragen. Für Investoren und Politiker ist das eine gefährliche Schieflage: Wachstum kann langfristig nicht funktionieren, wenn 90 Prozent der Bevölkerung nur gerade so mithalten können oder sogar zurückfallen. Die Abhängigkeit vom Geldbeutel der Reichen ist eine Achillesferse, die im Falle eines Stimmungswandels schnell zur Rezession führen könnte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

