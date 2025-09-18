Sabine Zurmühl erhält die Hedwig-Dohm-Urkunde 2025 für ihr Lebenswerk
Wien/Köln (ots) - Am 20. September 2025 erhält unsere Autorin Sabine Zurmühl die
Hedwig-Dohm-Urkunde des Journalistinnenbundes für ihr Lebenswerk als
Journalistin, Autorin und Feministin. Die Verleihung erfolgt im Rahmen der
jb-Jahrestagung in Leipzig.
Sabine Zurmühl ist Mitbegründerin der Frauenzeitschrift Courage (1976) und
Gründungsmitglied des Journalistinnenbundes e. V. (1987). Sie veröffentlichte
2022 ihr Buch " Cosima Wagner. Ein widersprüchliches Leben
(https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/cosima-wagner) " im Böhlau Verlag.
"Sabine Zurmühl ist eine Pionierin mit langem Atem, denn sie ist ihren Themen
und ihrem Verein treu geblieben. Mit ihrem journalistischen und feministischen
Wirken über Jahrzehnte hat sie Maßstäbe gesetzt. Bis heute engagiert sie sich im
Journalistinnenbund, vor allem als Vorsitzende der Jury für den
Marlies-Hesse-Nachwuchspreis. Sie ist uns ein Vorbild", begründet die
Vorsitzende des jb, Friederike Sittler, die Wahl.
Weitere Informationen zum Preis: Hedwig-Dohm-Urkunde 2025 für Sabine Zurmühl -
Journalistinnenbund (https://www.journalistinnen.de/hedwig-dohm-urkunde/preistra
egerin-2025-sabine-zurmuehl/)
Pressekontakt:
Karin Gasch, Presse
Brill Österreich GmbH | Böhlau
Zeltgasse 1/6a, 1080 Wien
Telefon: +43 (0)1 330 24 27-344
E-Mail: mailto:karin.gasch@boehlau-verlag.com
Website: https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180990/6120392
OTS: BRILL Österreich GmbH | Böhlau
