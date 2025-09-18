    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sabine Zurmühl erhält die Hedwig-Dohm-Urkunde 2025 für ihr Lebenswerk

    Wien/Köln (ots) - Am 20. September 2025 erhält unsere Autorin Sabine Zurmühl die
    Hedwig-Dohm-Urkunde des Journalistinnenbundes für ihr Lebenswerk als
    Journalistin, Autorin und Feministin. Die Verleihung erfolgt im Rahmen der
    jb-Jahrestagung in Leipzig.

    Sabine Zurmühl ist Mitbegründerin der Frauenzeitschrift Courage (1976) und
    Gründungsmitglied des Journalistinnenbundes e. V. (1987). Sie veröffentlichte
    2022 ihr Buch " Cosima Wagner. Ein widersprüchliches Leben
    (https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/cosima-wagner) " im Böhlau Verlag.

    "Sabine Zurmühl ist eine Pionierin mit langem Atem, denn sie ist ihren Themen
    und ihrem Verein treu geblieben. Mit ihrem journalistischen und feministischen
    Wirken über Jahrzehnte hat sie Maßstäbe gesetzt. Bis heute engagiert sie sich im
    Journalistinnenbund, vor allem als Vorsitzende der Jury für den
    Marlies-Hesse-Nachwuchspreis. Sie ist uns ein Vorbild", begründet die
    Vorsitzende des jb, Friederike Sittler, die Wahl.

    Weitere Informationen zum Preis: Hedwig-Dohm-Urkunde 2025 für Sabine Zurmühl -
    Journalistinnenbund (https://www.journalistinnen.de/hedwig-dohm-urkunde/preistra
    egerin-2025-sabine-zurmuehl/)

    Pressekontakt:

    Karin Gasch, Presse
    Brill Österreich GmbH | Böhlau
    Zeltgasse 1/6a, 1080 Wien
    Telefon: +43 (0)1 330 24 27-344
    E-Mail: mailto:karin.gasch@boehlau-verlag.com
    Website: https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180990/6120392
    OTS: BRILL Österreich GmbH | Böhlau




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Sabine Zurmühl erhält die Hedwig-Dohm-Urkunde 2025 für ihr Lebenswerk Am 20. September 2025 erhält unsere Autorin Sabine Zurmühl die Hedwig-Dohm-Urkunde des Journalistinnenbundes für ihr Lebenswerk als Journalistin, Autorin und Feministin. Die Verleihung erfolgt im Rahmen der jb-Jahrestagung in Leipzig. Sabine Zurmühl …