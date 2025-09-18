Sabine Zurmühl erhält die Hedwig-Dohm-Urkunde 2025 für ihr Lebenswerk

Wien/Köln (ots) - Am 20. September 2025 erhält unsere Autorin Sabine Zurmühl die

Hedwig-Dohm-Urkunde des Journalistinnenbundes für ihr Lebenswerk als

Journalistin, Autorin und Feministin. Die Verleihung erfolgt im Rahmen der

jb-Jahrestagung in Leipzig.



Sabine Zurmühl ist Mitbegründerin der Frauenzeitschrift Courage (1976) und

Gründungsmitglied des Journalistinnenbundes e. V. (1987). Sie veröffentlichte

2022 ihr Buch " Cosima Wagner. Ein widersprüchliches Leben

(https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/cosima-wagner) " im Böhlau Verlag.





"Sabine Zurmühl ist eine Pionierin mit langem Atem, denn sie ist ihren Themen

und ihrem Verein treu geblieben. Mit ihrem journalistischen und feministischen

Wirken über Jahrzehnte hat sie Maßstäbe gesetzt. Bis heute engagiert sie sich im

Journalistinnenbund, vor allem als Vorsitzende der Jury für den

Marlies-Hesse-Nachwuchspreis. Sie ist uns ein Vorbild", begründet die

Vorsitzende des jb, Friederike Sittler, die Wahl.



Weitere Informationen zum Preis: Hedwig-Dohm-Urkunde 2025 für Sabine Zurmühl -

Journalistinnenbund (https://www.journalistinnen.de/hedwig-dohm-urkunde/preistra

egerin-2025-sabine-zurmuehl/)



Pressekontakt:



Karin Gasch, Presse

Brill Österreich GmbH | Böhlau

Zeltgasse 1/6a, 1080 Wien

Telefon: +43 (0)1 330 24 27-344

E-Mail: mailto:karin.gasch@boehlau-verlag.com

Website: https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180990/6120392

OTS: BRILL Österreich GmbH | Böhlau







