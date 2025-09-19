FedEx überrascht mit starken Quartalszahlen – Aktie springt nachbörslich an

Positiv wirkte sich vor allem ein Anstieg des täglichen Paketvolumens in den USA um 6 Prozent aus. Während das Geschäft mit Express- und Inlandssendungen zulegen konnte, belasteten im Bereich FedEx Freight sinkende Erlöse und steigende Personalkosten das Ergebnis.

Der Paketdienstleister meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,83 US-Dollar, während Analysten lediglich mit 3,59 US-Dollar gerechnet hatten. Auch der Umsatz lag mit 22,24 Milliarden US-Dollar über den prognostizierten 21,66 Milliarden US-Dollar. Unterm Strich erzielte FedEx einen Nettogewinn von 820 Millionen US-Dollar nach 790 Millionen im Vorjahr. Bereinigt um Sondereffekte belief sich der Gewinn auf 910 Millionen US-Dollar.

CEO Raj Subramaniam betonte, dass das Unternehmen trotz Handelsunsicherheiten seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt habe. Allerdings schlugen externe Belastungen mit rund 150 Millionen US-Dollar zu Buche, insbesondere durch das Ende der sogenannten De-minimis-Regelung. Diese hatte bislang zollfreie Einfuhren bis 800 US-Dollar ermöglicht. Nach ihrer Abschaffung durch ein Dekret von Präsident Donald Trump erhöhte FedEx die Versandpreise leicht, um die Kosten abzufedern.

Für das Geschäftsjahr 2026 stellt FedEx ein Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent in Aussicht. Dies liegt deutlich über den von Analysten erwarteten 1,2 Prozent. Der Gewinn je Aktie soll zwischen 17,20 und 19 US-Dollar liegen. Zudem treibt das Unternehmen die geplante Abspaltung von FedEx Freight voran, die bis Juni 2026 abgeschlossen sein soll.

Mit täglich 17 Millionen beförderten Sendungen ist und bleibt FedEx ein zentraler Akteur im globalen Handel und beweist aktuell, dass es sich auch in einem volatilen Umfeld behaupten kann.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

