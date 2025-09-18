    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsGVS Golden Opportunities P FondsvorwärtsNachrichten zu GVS Golden Opportunities P

    Emotionale Entscheidungen vermeiden – Anlagefehler an der Börse

    Viele Privatanleger starten mit großer Motivation an der Börse. Man möchte sparen, Vermögen aufbauen und langfristig von den Chancen der Kapitalmärkte profitieren. Doch oft kommt etwas dazwischen, das mit Zahlen und Fakten wenig zu tun hat: emotionale Entscheidungen. Angst und Gier sind die größten Feinde einer erfolgreichen Anlagestrategie – und sie führen immer wieder zu teuren Fehlern.

    Den ganzen Artikel gibt es hier 

     

    Autor
    Guido vom Schemm
    Guido vom Schemm ist geschäftsführender Gesellschafter der GVS Financial Solutions GmbH. Der studierte Betriebswirt blickt auf eine langjährige Berufserfahrung (seit 2000) in der Finanzindustrie zurück. Unter anderem als Aktienanalyst bei der Cominvest / Cominvest Asia und als Vorstandassistent sowie mehrere Jahre als leitender Direktor einer großen Wertpapierspezialisteneinheit der Commerzbank AG. Weitere Informationen unter www.gvs-fs.de
    Verfasst von Guido vom Schemm
