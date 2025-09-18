Emotionale Entscheidungen vermeiden – Anlagefehler an der Börse

Viele Privatanleger starten mit großer Motivation an der Börse. Man möchte sparen, Vermögen aufbauen und langfristig von den Chancen der Kapitalmärkte profitieren. Doch oft kommt etwas dazwischen, das mit Zahlen und Fakten wenig zu tun hat: emotionale Entscheidungen. Angst und Gier sind die größten Feinde einer erfolgreichen Anlagestrategie – und sie führen immer wieder zu teuren Fehlern.

