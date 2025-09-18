Schwarz Digits, XM Cyber und SentinelOne vertiefen strategische Partnerschaft (FOTO)

Neckarsulm (ots) -



- Strategische Partnerschaft für eine ganzheitliche Sicherheitsplattform:

Schwarz Digits, SentinelOne und XM Cyber bieten gemeinsam eine KI-gestützte

360-Grad-Sicherheitsplattform für Unternehmen und den öffentlichen Sektor.



- Sicherheitsallianz mit technologischer Spitzentechnologie: Das gemeinsame

Angebot verbindet die SecOps-Lösungen von SentinelOne mit der CTEM von XM

Cyber und schafft eine Sicherheitsplattform auf höchstem technologischen

Niveau.





- Unmittelbare Reaktion auf die Risiken Künstlicher Intelligenz: DiePartnerschaft antizipiert die erheblichen Cybersicherheitsrisiken, die mit demfortschreitenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz einhergehen.- Souveräner Schutz, bereits beim ersten Großkunden im Einsatz: Die neue Lösungist auch auf Schwarz Digits' souveräner europäischer Cloud STACKIT verfügbar.Sie ist bereits bei den Unternehmen der Schwarz Gruppe im Einsatz.In einer Zeit, in der organisierte Cyberkriminalität Schäden in Rekordhöheverursacht und hybride Gefahren Lieferketten bedrohen, reichen isolierteSicherheitsmaßnahmen mit bis zu 80 verschiedenen Lösungen pro Organisation nichtmehr aus. Zum Schutz kritischer Daten und Prozesse benötigen Unternehmen sowohleine ganzheitliche Sicherheitsstrategie als auch eine zentraleSicherheitsplattform, die den gesamten Angriffszyklus abdeckt. SentinelOne,Schwarz Digits und XM Cyber vertiefen ihre strategische Partnerschaft und bietenUnternehmen und Organisationen jeder Größe eine KI-gestützte360-Grad-Sicherheits-Suite an.Leistungsstarke Kombination: Ganzheitliche, KI-gestützte Suite fürHigh-End-SchutzDiese gemeinsame Lösung besteht aus der KI-gestützten Sicherheitsplattform vonSentinelOne, die Endpunkte, Server und Cloud-Umgebungen schützt, Cyberangriffein Echtzeit abwehrt, Schwachstellen automatisch behebt und beim Management vonSicherheitsvorfällen unterstützt. Hinzu kommen die Lösungen von Schwarz Digits:die Continuous Exposure Management Platform von XM Cyber, die kontinuierlichSchwachstellen über die externe und interne Infrastruktur hinweg identifiziert,verknüpft und eine effiziente Behebung ermöglicht. Die Plattform hilftUnternehmen auch dabei, KI-Komponenten, deren Nutzung und die dadurchentstehenden Risiken zu identifizieren und abzubilden. Diese Informationenwerden in die Angriffsgraph-Analyse der Plattform integriert, um zu zeigen,welche Risiken die größte Gefahr darstellen. Zusätzlich überprüft der OmniacApp- und API-Dienst von Schwarz Digits, ob persönliche Daten wie E-Mail-Adressen