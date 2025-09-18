    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Schwarz Digits, XM Cyber und SentinelOne vertiefen strategische Partnerschaft (FOTO)

    Neckarsulm (ots) -

    - Strategische Partnerschaft für eine ganzheitliche Sicherheitsplattform:
    Schwarz Digits, SentinelOne und XM Cyber bieten gemeinsam eine KI-gestützte
    360-Grad-Sicherheitsplattform für Unternehmen und den öffentlichen Sektor.

    - Sicherheitsallianz mit technologischer Spitzentechnologie: Das gemeinsame
    Angebot verbindet die SecOps-Lösungen von SentinelOne mit der CTEM von XM
    Cyber und schafft eine Sicherheitsplattform auf höchstem technologischen
    Niveau.

    - Unmittelbare Reaktion auf die Risiken Künstlicher Intelligenz: Die
    Partnerschaft antizipiert die erheblichen Cybersicherheitsrisiken, die mit dem
    fortschreitenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz einhergehen.

    - Souveräner Schutz, bereits beim ersten Großkunden im Einsatz: Die neue Lösung
    ist auch auf Schwarz Digits' souveräner europäischer Cloud STACKIT verfügbar.
    Sie ist bereits bei den Unternehmen der Schwarz Gruppe im Einsatz.

    In einer Zeit, in der organisierte Cyberkriminalität Schäden in Rekordhöhe
    verursacht und hybride Gefahren Lieferketten bedrohen, reichen isolierte
    Sicherheitsmaßnahmen mit bis zu 80 verschiedenen Lösungen pro Organisation nicht
    mehr aus. Zum Schutz kritischer Daten und Prozesse benötigen Unternehmen sowohl
    eine ganzheitliche Sicherheitsstrategie als auch eine zentrale
    Sicherheitsplattform, die den gesamten Angriffszyklus abdeckt. SentinelOne,
    Schwarz Digits und XM Cyber vertiefen ihre strategische Partnerschaft und bieten
    Unternehmen und Organisationen jeder Größe eine KI-gestützte
    360-Grad-Sicherheits-Suite an.

    Leistungsstarke Kombination: Ganzheitliche, KI-gestützte Suite für
    High-End-Schutz

    Diese gemeinsame Lösung besteht aus der KI-gestützten Sicherheitsplattform von
    SentinelOne, die Endpunkte, Server und Cloud-Umgebungen schützt, Cyberangriffe
    in Echtzeit abwehrt, Schwachstellen automatisch behebt und beim Management von
    Sicherheitsvorfällen unterstützt. Hinzu kommen die Lösungen von Schwarz Digits:
    die Continuous Exposure Management Platform von XM Cyber, die kontinuierlich
    Schwachstellen über die externe und interne Infrastruktur hinweg identifiziert,
    verknüpft und eine effiziente Behebung ermöglicht. Die Plattform hilft
    Unternehmen auch dabei, KI-Komponenten, deren Nutzung und die dadurch
    entstehenden Risiken zu identifizieren und abzubilden. Diese Informationen
    werden in die Angriffsgraph-Analyse der Plattform integriert, um zu zeigen,
    welche Risiken die größte Gefahr darstellen. Zusätzlich überprüft der Omniac
    App- und API-Dienst von Schwarz Digits, ob persönliche Daten wie E-Mail-Adressen
