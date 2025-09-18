Ganzheitliche, KI-gestützte Cyber Security Plattform
Schwarz Digits, XM Cyber und SentinelOne vertiefen strategische Partnerschaft (FOTO)
Neckarsulm (ots) -
- Strategische Partnerschaft für eine ganzheitliche Sicherheitsplattform:
Schwarz Digits, SentinelOne und XM Cyber bieten gemeinsam eine KI-gestützte
360-Grad-Sicherheitsplattform für Unternehmen und den öffentlichen Sektor.
- Sicherheitsallianz mit technologischer Spitzentechnologie: Das gemeinsame
Angebot verbindet die SecOps-Lösungen von SentinelOne mit der CTEM von XM
Cyber und schafft eine Sicherheitsplattform auf höchstem technologischen
Niveau.
- Unmittelbare Reaktion auf die Risiken Künstlicher Intelligenz: Die
Partnerschaft antizipiert die erheblichen Cybersicherheitsrisiken, die mit dem
fortschreitenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz einhergehen.
- Souveräner Schutz, bereits beim ersten Großkunden im Einsatz: Die neue Lösung
ist auch auf Schwarz Digits' souveräner europäischer Cloud STACKIT verfügbar.
Sie ist bereits bei den Unternehmen der Schwarz Gruppe im Einsatz.
In einer Zeit, in der organisierte Cyberkriminalität Schäden in Rekordhöhe
verursacht und hybride Gefahren Lieferketten bedrohen, reichen isolierte
Sicherheitsmaßnahmen mit bis zu 80 verschiedenen Lösungen pro Organisation nicht
mehr aus. Zum Schutz kritischer Daten und Prozesse benötigen Unternehmen sowohl
eine ganzheitliche Sicherheitsstrategie als auch eine zentrale
Sicherheitsplattform, die den gesamten Angriffszyklus abdeckt. SentinelOne,
Schwarz Digits und XM Cyber vertiefen ihre strategische Partnerschaft und bieten
Unternehmen und Organisationen jeder Größe eine KI-gestützte
360-Grad-Sicherheits-Suite an.
Leistungsstarke Kombination: Ganzheitliche, KI-gestützte Suite für
High-End-Schutz
Diese gemeinsame Lösung besteht aus der KI-gestützten Sicherheitsplattform von
SentinelOne, die Endpunkte, Server und Cloud-Umgebungen schützt, Cyberangriffe
in Echtzeit abwehrt, Schwachstellen automatisch behebt und beim Management von
Sicherheitsvorfällen unterstützt. Hinzu kommen die Lösungen von Schwarz Digits:
die Continuous Exposure Management Platform von XM Cyber, die kontinuierlich
Schwachstellen über die externe und interne Infrastruktur hinweg identifiziert,
verknüpft und eine effiziente Behebung ermöglicht. Die Plattform hilft
Unternehmen auch dabei, KI-Komponenten, deren Nutzung und die dadurch
entstehenden Risiken zu identifizieren und abzubilden. Diese Informationen
werden in die Angriffsgraph-Analyse der Plattform integriert, um zu zeigen,
welche Risiken die größte Gefahr darstellen. Zusätzlich überprüft der Omniac
App- und API-Dienst von Schwarz Digits, ob persönliche Daten wie E-Mail-Adressen
