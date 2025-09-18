Schock-Urteil für Deutsche Post: Auch das noch!

Die Deutsche Post darf nicht mehr wie bisher für Einschreiben als sicheren Versandweg werben, ohne deutlich auf die Haftungsgrenze hinzuweisen. Das hat das Gericht nach der Klage der Verbraucherzentrale Niedersachsen entschieden. Künftig muss die Post deutlich auf die Haftungsgrenze von 25 Euro hinweisen, wenn sie dafür wirbt, Geld oder Sachwerte per Einschreiben zu verschicken. Nach Ansicht der Verbraucherzentrale war dies nicht deutlich genug erkennbar.

Anlass der Klage vor dem Landgericht Köln war der Fall einer Verbraucherin, die im Oktober 2024 per Einschreiben Ausweisdokumente verschickt hatte. Die Sendung ging verloren, der Frau seien Kosten von rund 300 Euro entstanden. Die Post hatte der Absenderin laut Verbraucherzentrale angeboten, 50 Euro zu erstatten - aus Kulanz. "Die Deutsche Post hat offensiv dazu aufgefordert, wichtige Briefe und Geld- oder Sachwerte per Einschreiben zu verschicken", sagte Tiana Schönbohm, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen am Dienstag. "Die Haftungsbegrenzung - eine nicht unerhebliche Einschränkung - wurde aber erst im Kleingedruckten erwähnt." Das sei irreführend. Vor dem Landgericht Köln erwirkte die Verbraucherorganisation eine Unterlassungserklärung.

Die Deutsche Post erklärte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, das Verfahren habe sich auf eine Produktbeschreibung vom Herbst 2024 bezogen. Diese sei "kurz danach" ohnehin geändert worden. Das Landgericht habe die damalige Formulierung als sogenannte "Blickfangwerbung" gewertet. Deshalb sei die Klage berechtigt. Für den Versand mit einer höheren Haftungsgrenze bietet die Post gegen Aufpreis das Einschreiben Wert an.

Kürzlich hat die Deutsche Post bei Verbraucherinnen und Verbrauchern für Unmut gesorgt, als die Vorständin Nikola Hagleitner angekündigt hat, die Preise für Briefe und Porto weiter erhöhen zu wollen.

Die Aktie der Deutschen Post hat seit Jahresbeginn um 12,38 Prozent zugelegt, zeigte allerdings in den letzten fünf Tagen einen Abwärtstrend und fiel um 1,37 Prozent.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion