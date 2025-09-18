Darden Restaurants - Aktie stürzt rapide ab - 18.09.2025

Die Darden Restaurants Aktie notiert aktuell bei 163,63€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,43 % nachgegeben, was einem Verlust von -13,13 € entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Darden Restaurants ist ein führender Betreiber von Full-Service-Restaurants in den USA, bekannt für Marken wie Olive Garden und LongHorn Steakhouse. Das Unternehmen bietet italienische und amerikanische Küche an und konkurriert mit Brinker International und Bloomin' Brands. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das diversifizierte Markenportfolio.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Darden Restaurants mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,69 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Darden Restaurants Aktie damit um -0,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,98 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,49 % geändert.

Darden Restaurants Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,69 % 1 Monat +1,28 % 3 Monate -8,69 % 1 Jahr +23,49 %

Informationen zur Darden Restaurants Aktie

Es gibt 117 Mio. Darden Restaurants Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,07 Mrd.EUR wert.

Darden Restaurants Aktie jetzt kaufen?

Ob die Darden Restaurants Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Darden Restaurants Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.