Jefferies belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 16,40 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 15,50 auf Tradegate (18. September 2025, 15:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -0,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,24 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +3,09 %/+41,75 % bedeutet.