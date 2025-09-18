    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 16,40 Euro

    • Jefferies belässt Evonik auf "Hold" mit 16,40 Euro.
    • Plötzlicher Rücktritt von Finanzvorständin Schuh.
    • Geschäftsziele 2025/2027 schwerer erreichbar.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach der Ankündigung des Weggangs von Finanzvorständin Maike Schuh auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,40 Euro belassen. Dies scheine ein plötzlicher Rücktritt zu sein, schrieb Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterdessen erscheinen dem Analysten die Geschäftsziele des Spezialchemiekonzerns für 2025 und 2027 unter den aktuellen Umständen zunehmend schwieriger erreichbar, was die Aktie belasten dürfte./rob/edh/tav

    Evonik Industries

    -2,70 %
    -0,37 %
    -4,93 %
    -13,97 %
    -22,13 %
    -12,01 %
    -31,29 %
    -47,07 %
    -53,17 %
    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 15,50 auf Tradegate (18. September 2025, 15:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -0,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,24 Mrd..

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +3,09 %/+41,75 % bedeutet.


