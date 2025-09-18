ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 16,40 Euro
- Jefferies belässt Evonik auf "Hold" mit 16,40 Euro.
- Plötzlicher Rücktritt von Finanzvorständin Schuh.
- Geschäftsziele 2025/2027 schwerer erreichbar.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach der Ankündigung des Weggangs von Finanzvorständin Maike Schuh auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,40 Euro belassen. Dies scheine ein plötzlicher Rücktritt zu sein, schrieb Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterdessen erscheinen dem Analysten die Geschäftsziele des Spezialchemiekonzerns für 2025 und 2027 unter den aktuellen Umständen zunehmend schwieriger erreichbar, was die Aktie belasten dürfte./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 15,50 auf Tradegate (18. September 2025, 15:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -0,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,24 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +3,09 %/+41,75 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 16,40 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evonik Industries. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ein Trauerspiel mit EVK das einzige gute ist Div. ist stabil Anleger wollen einfach nicht
JPMORGAN stuft Evonik auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 22,40 auf 21,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte am Mittwochabend in einem Ausblick auf den nächsten Quartalsbericht seine Schätzungen für den Chemiekonzern. Evonik-Chef Christian Kullmann habe in einem Webinar nach dem ordentlichen April von einem deutlichen Nachfragedämpfer im Mai und Juni gesprochen. Im bisherigen dritten Quartal sei noch keine Belebung festzustellen. Die Ergebnisentwicklung liege unter dem Vorquartal./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 20:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST
Nein, daß ist leider nicht ganz richtig so. Evonik hat ganz klar gesagt, daß die Prognose nur eingehalten werden kann, wenn es keine wirtschaftliche Abschwächung für den Rest des Jahres geben sollte.