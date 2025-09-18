EnWave verkauft Radiant Energy Vacuum-Maschine mit 120 kW Leistung an BranchOut Food und gewährt erweiterte globale Rechte für Drachenfruchtprodukte

Vancouver, B.C., 18. September 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Gerätekaufvereinbarung („EPA“) mit BranchOut Food Inc. („BOF“), einem der am wachstumsstärksten lizenzierten Royalty-Partner des Unternehmens, über die Lieferung einer 120-kW-Radiant Energy Vacuum-(„REVTM“)-Dehydrationsmaschine unterzeichnet hat. Dies ist die vierte große REVTM-Maschine, die BOF für den Einsatz in seiner Produktionsstätte in Peru erwirbt. BOF produziert ein breites Sortiment an Trockenobst- und -gemüseprodukten, die unter der Marke BOF direkt an Verbraucher, als Eigenmarkenprodukte und als Massenzutaten für zahlreiche andere Lebensmittelprodukte anderer führender Lebensmittelhersteller verkauft werden.

Zusätzlich zur EPA vereinbarten EnWave und BOF eine Änderung der Lizenz (die „Änderung“), die BOF bestimmte exklusive weltweite Rechte hinsichtlich der Herstellung von Drachenfruchtprodukten unter Verwendung der REVTM-Technologie gewährt. Im Rahmen dieser Änderung verpflichtet sich EnWave, keine weiteren Lizenzen für die Nutzung der REVTM-Technologie zur Herstellung von Drachenfruchtprodukten zu vergeben, solange BOF während der gesamten Laufzeit der Lizenzvereinbarung bestimmte Mindest-Royalty-Anforderungen erfüllt.

Über BranchOut Food Inc.

BranchOut Food ist ein führendes internationales Lebensmitteltechnologieunternehmen, das sich auf die Herstellung hochwertiger getrockneter Obst- und Gemüseprodukte mithilfe seiner Lizenz der patentrechtlich geschützten Radiant Energy Vacuum-Technologie von EnWave spezialisiert hat. Diese Trocknungsmethode der nächsten Generation bewahrt bis zu 95 % der ursprünglichen Nährstoffe von frischem Obst und Gemüse und bietet eine hervorragende Qualität und einen köstlichen Geschmack. Die durch mehr als 17 Patentfamilien geschützten Lizenzrechte von BranchOut ermöglichen es dem Unternehmen, sich als vertrauenswürdige Marke, Hersteller von Zutaten und Private-Label-Anbieter zu profilieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.branchoutfood.com oder folgen Sie uns auf Social Media.