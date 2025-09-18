Jefferies senkt Ziel für Krones auf 150 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,44 % und einem Kurs von 119,2 auf Tradegate (18. September 2025, 15:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -7,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.

Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,77 Mrd..

KRONES zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 170,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 138,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von +15,77 %/+51,01 % bedeutet.