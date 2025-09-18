    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies senkt Ziel für Krones auf 150 Euro - 'Buy'

    • Jefferies senkt Krones-Kursziel auf 150 Euro.
    • Einstufung bleibt trotz Unsicherheiten auf "Buy".
    • Wachstumsausblick für 2026 enttäuscht Analysten.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones nach dem Kapitalmarkttag von 175 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Abfüllanlagen habe einige zusätzliche Einblicke in das Fundament seiner Umsatz- und Profitabilitätsziele gewährt, aber angesichts des schwierigen Markt- und geopolitischen Umfelds keine ausreichende Sicherheit vermitteln können, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hesse ist nun wegen der kurzfristigen Dynamik skeptischer, zumal die Wachstumsziele für 2026 sehr enttäuschend seien. Dessen ungeachtet sei Krones mit seinem neuen Füllinien-Konzept an der Spitze der Branche positioniert./rob/edh/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,44 % und einem Kurs von 119,2 auf Tradegate (18. September 2025, 15:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -7,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,77 Mrd..

    KRONES zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 170,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 138,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von +15,77 %/+51,01 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 150 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
