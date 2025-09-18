    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank hebt fairen Wert für Puma auf 22,50 Euro - 'Halten'

    • DZ Bank hebt fairen Wert für Puma auf 22,50 Euro an.
    • Pinault-Familie plant Verkauf für 40 Euro je Aktie.
    • Schwäche der Marke Puma beeinflusst Umsatzprognosen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 21 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Pinault-Familie hoffe laut "Manager Magazin" auf einen Verkauf ihres Anteils am Sportartikelhersteller für 40 Euro je Aktie, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Schwäche der Marke Puma und der geringen Visibilität der künftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung hält Maul einen deutlich niedrigeren Wert für fair./niw/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:53 / MESZ

    -1,01 %
    +17,09 %
    +28,43 %
    +4,11 %
    -41,84 %
    -61,43 %
    -71,04 %
    +20,38 %
    +1.495,07 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 22,70 auf Tradegate (18. September 2025, 15:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +17,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,39 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -29,36 %/-2,87 % bedeutet.


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
