Russland trotzt Sanktionen: So will die Regierung den Staatshaushalt schützen

"Um unsere Finanzen widerstandsfähiger zu machen, schlagen wir vor, die Abhängigkeit von verschiedenen Zwängen, sei es preis- oder volumenbedingt, im Budget gegenüber Öl- und Gaseinnahmen zu verringern", sagte Finanzminister Anton Siluanov in einem öffentlichen Forum.

Russland plant drastische Änderungen im Staatshaushalt, um die Finanzreserven gegen fallende Ölpreise und westliche Sanktionen zu sichern. Das Finanzministerium kündigte am Donnerstag eine neue Maßnahme an, die ab dem kommenden Jahr umgesetzt werden soll. Ziel ist es, den Mindestpreis für Öl zu senken, ab dem Einnahmen in den Haushaltsreservefonds fließen, und so die Rücklagen des Landes stabil zu halten.

Rückgang der Energieverkäufe trifft Staatshaushalt

Die Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die staatlichen Öl- und Gasverkäufe Russlands im September voraussichtlich um etwa 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr sinken werden. Grund dafür sind niedrigere Preise und ein stärkerer Rubel, wie Berechnungen von Reuters zeigen. Der Entwurf des Budgets soll am 29. September dem Parlament vorgelegt werden. Quellen zufolge erwägt die Regierung, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, um das Haushaltsdefizit zu begrenzen und die Reserven zu sichern. Der Kreml wollte sich zu einer möglichen Steueranhebung nicht äußern. Regierungssprecher Dmitri Peskow erklärte lediglich, dass das Budget derzeit erarbeitet werde.

Präsident Wladimir Putin, der sich in dieser Woche mit Kabinettsmitgliedern zum Budget traf, zeigte sich unzufrieden mit dem verlangsamten Wirtschaftswachstum. Dieses wird für das laufende Jahr auf etwa ein Prozent geschätzt, nach 4,3 Prozent im Vorjahr.

"Muskelhaftes" Budget soll Abhängigkeit reduzieren

Siluanov verfolgt das Ziel, den Ölpreismechanismus, bekannt als "Haushaltsregel", wieder einzuführen. Die Regel wurde nach Kriegsbeginn in der Ukraine ausgesetzt. Sie sieht vor, dass Einnahmen oberhalb des vereinbarten Mindestpreises in den Haushaltsreservefonds fließen, während der Rest zur Deckung des Haushalts verwendet wird. Fällt der Ölpreis unter diese Schwelle, greifen die Rücklagen.

"Die neue Maßnahme wird den Anteil der Energieeinnahmen am Staatshaushalt von etwa 25 Prozent auf 22 Prozent senken und unser Budget muskelhafter machen", so Siluanov. Die Rücklagen haben Russland bereits durch mehrere Krisen getragen und halfen, westliche Sanktionen abzufedern.

Der Mindestpreis soll ab jetzt jedes Jahr um einen US-Dollar sinken und bis 2030 auf 55 US-Dollar pro Barrel fallen. Derzeit liegt er bei 60 US-Dollar pro Barrel. Der Haushaltsreservefonds enthält aktuell rund vier Billionen Rubel (48,25 Milliarden US-Dollar). In diesem Jahr plant die Regierung, 447 Milliarden Rubel (5,39 Milliarden US-Dollar) zur Deckung des Defizits zu nutzen, das voraussichtlich über 1,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegt.

Zentralbank erwartet Wachstumsschub

Für den Haushaltsentwurf 2026 kalkuliert Siluanov einen durchschnittlichen Ural-Rohölpreis von 59 US-Dollar pro Barrel, was die Auffüllung der Rücklagen erschwert. Gemeinsam mit der Notenbankchefin Elwira Nabiullina betonte Siluanov, dass nachhaltige Finanzen neben Armee und Marine zu Russlands wichtigsten Stützen gehörten. Nabiullina ergänzte, ein ausgeglicheneres Budget ermögliche der Zentralbank, den Leitzins von derzeit 17 Prozent auf durchschnittlich 12 bis 13 Prozent im kommenden Jahr zu senken – ein Niveau, das von Ökonomen und Geschäftsführern für schnelleres Wachstum als nötig erachtet wird.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion