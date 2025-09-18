Skoda Autos bislang breiteste SUV-Palette (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Wachsende Nachfrage: Seit dem ersten Skoda SUV im Jahr

2009 wurden vier Millionen Einheiten gebaut; Die Drei-Millionen-Marke war erst

vor zwei Jahren überschritten worden> SUVs machen mittlerweile mehr als die

Hälfte der Skoda Fahrzeugauslieferungen aus



> Weltweite Beliebtheit: Skoda SUVs sind in ganz Europa und darüber hinaus

beliebt; in Indien bedienen lokal entwickelte und gebaute Modelle die

spezifischen Bedürfnisse des Marktes





> Breiteste Palette der bisherigen Skoda Geschichte: Sieben SUV-Modellreihendecken viele Segmente ab - vom unter vier Meter langen Kylaq für Indien über denSiebensitzer Kodiaq bis hin zu den vollelektrischen Modellen Elroq und Enyaq> Starker Newcomer: Der vollelektrische Skoda Elroq gehört bereits zu denmeistverkauften Elektrofahrzeugen Europas - mit über 100.000 Bestellungen bisEnde August> Weltweite Produktion: Skoda SUVs werden in der Tschechischen Republik, inIndien, der Ukraine und in Vietnam gebaut, seit 2024 auch in KasachstanSkoda Auto hat sein viermillionstes SUV produziert und bedient damit die starkeKundennachfrage nach dieser Fahrzeuggattung. Das erste moderne SUV der Marke warder 2009 eingeführte Yeti. Mittlerweile ist die Modellpalette mit siebenBaureihen die größte in der Geschichte von Skoda. Sie reicht von den in Indiengebauten Kylaq (mit einer Länge von unter vier Metern) und Kushaq über Kamiq,Karoq und Kodiaq bis hin zu den vollelektrischen Modellen Elroq und Enyaq,einschließlich des Enyaq Coupé. SUVs machen mittlerweile etwa die Hälfte derGesamtauslieferungen von Skoda aus. Der Elroq und der Enyaq zählen außerdem zuden beliebtesten Elektrofahrzeugen in vielen europäischen Märkten. In Indienhaben lokal entwickelte und hergestellte Modelle zu einem starkenVerkaufsanstieg in dieser vielversprechenden Region geführt. Skoda SUVs werdenweltweit produziert. Zudem begann in diesem Jahr in einem neuen Werk in Vietnamdie Montage des Kushaq aus komplett zerlegten Bausätzen (CKD - completelyknocked down) aus Indien. In der vorigen Woche wurde das Skoda Epiq Showcarvorgestellt. Das Serienfahrzeug wird nächstes Jahr zusammen mit einem weiterenModell, das auf dem Konzeptfahrzeug Vision 7S basiert, in Produktion gehen.Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: "DieErfolgsgeschichte der Skoda SUVs hat einen weiteren Meilenstein erreicht - vierMillionen gebaute Fahrzeuge sind ein klarer Beweis dafür, dass unsere breiteModellpalette und unser globales Produktionsnetzwerk den vielfältigenAnforderungen unserer Kunden weltweit gerecht werden. Vom kompakten SUV untervier Metern Länge bis hin zu geräumigen Siebensitzern und einschließlich