Vier Millionen SUVs gebaut, sieben Modellreihen
Skoda Autos bislang breiteste SUV-Palette (FOTO)
Mladá Boleslav (ots) - > Wachsende Nachfrage: Seit dem ersten Skoda SUV im Jahr
2009 wurden vier Millionen Einheiten gebaut; Die Drei-Millionen-Marke war erst
vor zwei Jahren überschritten worden> SUVs machen mittlerweile mehr als die
Hälfte der Skoda Fahrzeugauslieferungen aus
> Weltweite Beliebtheit: Skoda SUVs sind in ganz Europa und darüber hinaus
beliebt; in Indien bedienen lokal entwickelte und gebaute Modelle die
spezifischen Bedürfnisse des Marktes
> Breiteste Palette der bisherigen Skoda Geschichte: Sieben SUV-Modellreihen
decken viele Segmente ab - vom unter vier Meter langen Kylaq für Indien über den
Siebensitzer Kodiaq bis hin zu den vollelektrischen Modellen Elroq und Enyaq
> Starker Newcomer: Der vollelektrische Skoda Elroq gehört bereits zu den
meistverkauften Elektrofahrzeugen Europas - mit über 100.000 Bestellungen bis
Ende August
> Weltweite Produktion: Skoda SUVs werden in der Tschechischen Republik, in
Indien, der Ukraine und in Vietnam gebaut, seit 2024 auch in Kasachstan
Skoda Auto hat sein viermillionstes SUV produziert und bedient damit die starke
Kundennachfrage nach dieser Fahrzeuggattung. Das erste moderne SUV der Marke war
der 2009 eingeführte Yeti. Mittlerweile ist die Modellpalette mit sieben
Baureihen die größte in der Geschichte von Skoda. Sie reicht von den in Indien
gebauten Kylaq (mit einer Länge von unter vier Metern) und Kushaq über Kamiq,
Karoq und Kodiaq bis hin zu den vollelektrischen Modellen Elroq und Enyaq,
einschließlich des Enyaq Coupé. SUVs machen mittlerweile etwa die Hälfte der
Gesamtauslieferungen von Skoda aus. Der Elroq und der Enyaq zählen außerdem zu
den beliebtesten Elektrofahrzeugen in vielen europäischen Märkten. In Indien
haben lokal entwickelte und hergestellte Modelle zu einem starken
Verkaufsanstieg in dieser vielversprechenden Region geführt. Skoda SUVs werden
weltweit produziert. Zudem begann in diesem Jahr in einem neuen Werk in Vietnam
die Montage des Kushaq aus komplett zerlegten Bausätzen (CKD - completely
knocked down) aus Indien. In der vorigen Woche wurde das Skoda Epiq Showcar
vorgestellt. Das Serienfahrzeug wird nächstes Jahr zusammen mit einem weiteren
Modell, das auf dem Konzeptfahrzeug Vision 7S basiert, in Produktion gehen.
Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: "Die
Erfolgsgeschichte der Skoda SUVs hat einen weiteren Meilenstein erreicht - vier
Millionen gebaute Fahrzeuge sind ein klarer Beweis dafür, dass unsere breite
Modellpalette und unser globales Produktionsnetzwerk den vielfältigen
Anforderungen unserer Kunden weltweit gerecht werden. Vom kompakten SUV unter
vier Metern Länge bis hin zu geräumigen Siebensitzern und einschließlich
