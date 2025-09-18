    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Vier Millionen SUVs gebaut, sieben Modellreihen

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Skoda Autos bislang breiteste SUV-Palette (FOTO)

    Mladá Boleslav (ots) - > Wachsende Nachfrage: Seit dem ersten Skoda SUV im Jahr
    2009 wurden vier Millionen Einheiten gebaut; Die Drei-Millionen-Marke war erst
    vor zwei Jahren überschritten worden> SUVs machen mittlerweile mehr als die
    Hälfte der Skoda Fahrzeugauslieferungen aus

    > Weltweite Beliebtheit: Skoda SUVs sind in ganz Europa und darüber hinaus
    beliebt; in Indien bedienen lokal entwickelte und gebaute Modelle die
    spezifischen Bedürfnisse des Marktes

    > Breiteste Palette der bisherigen Skoda Geschichte: Sieben SUV-Modellreihen
    decken viele Segmente ab - vom unter vier Meter langen Kylaq für Indien über den
    Siebensitzer Kodiaq bis hin zu den vollelektrischen Modellen Elroq und Enyaq

    > Starker Newcomer: Der vollelektrische Skoda Elroq gehört bereits zu den
    meistverkauften Elektrofahrzeugen Europas - mit über 100.000 Bestellungen bis
    Ende August

    > Weltweite Produktion: Skoda SUVs werden in der Tschechischen Republik, in
    Indien, der Ukraine und in Vietnam gebaut, seit 2024 auch in Kasachstan

    Skoda Auto hat sein viermillionstes SUV produziert und bedient damit die starke
    Kundennachfrage nach dieser Fahrzeuggattung. Das erste moderne SUV der Marke war
    der 2009 eingeführte Yeti. Mittlerweile ist die Modellpalette mit sieben
    Baureihen die größte in der Geschichte von Skoda. Sie reicht von den in Indien
    gebauten Kylaq (mit einer Länge von unter vier Metern) und Kushaq über Kamiq,
    Karoq und Kodiaq bis hin zu den vollelektrischen Modellen Elroq und Enyaq,
    einschließlich des Enyaq Coupé. SUVs machen mittlerweile etwa die Hälfte der
    Gesamtauslieferungen von Skoda aus. Der Elroq und der Enyaq zählen außerdem zu
    den beliebtesten Elektrofahrzeugen in vielen europäischen Märkten. In Indien
    haben lokal entwickelte und hergestellte Modelle zu einem starken
    Verkaufsanstieg in dieser vielversprechenden Region geführt. Skoda SUVs werden
    weltweit produziert. Zudem begann in diesem Jahr in einem neuen Werk in Vietnam
    die Montage des Kushaq aus komplett zerlegten Bausätzen (CKD - completely
    knocked down) aus Indien. In der vorigen Woche wurde das Skoda Epiq Showcar
    vorgestellt. Das Serienfahrzeug wird nächstes Jahr zusammen mit einem weiteren
    Modell, das auf dem Konzeptfahrzeug Vision 7S basiert, in Produktion gehen.

    Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: "Die
    Erfolgsgeschichte der Skoda SUVs hat einen weiteren Meilenstein erreicht - vier
    Millionen gebaute Fahrzeuge sind ein klarer Beweis dafür, dass unsere breite
    Modellpalette und unser globales Produktionsnetzwerk den vielfältigen
    Anforderungen unserer Kunden weltweit gerecht werden. Vom kompakten SUV unter
    vier Metern Länge bis hin zu geräumigen Siebensitzern und einschließlich
    Seite 1 von 4 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Vier Millionen SUVs gebaut, sieben Modellreihen Skoda Autos bislang breiteste SUV-Palette (FOTO) > Wachsende Nachfrage: Seit dem ersten Skoda SUV im Jahr 2009 wurden vier Millionen Einheiten gebaut; Die Drei-Millionen-Marke war erst vor zwei Jahren überschritten worden> SUVs machen mittlerweile mehr als die Hälfte der Skoda …