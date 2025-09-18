    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Selenskyj berichtet von Erfolgen an der Front

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj meldet Erfolge bei Gegenoffensive in Ostukraine.
    • 160 Quadratkilometer und 7 Orte zurückerobert.
    • Russische Verluste: 2.500 Soldaten, 1.300 Tote.

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem Frontbesuch im Osten des Landes von größeren Erfolgen seiner Truppen gesprochen. So seien im Verlauf einer Gegenoffensive bei Dobropillja nordwestlich der Stadt Pokrowsk etwa 160 Quadratkilometer und sieben Ortschaften zurückerobert sowie weitere 170 Quadratkilometer "vom Feind gesäubert" worden, teilte Selenskyj mit. Daneben seien rund 100 russische Soldaten gefangen genommen worden. Die Verluste der russischen Seite bezifferte er auf 2.500 Soldaten, unter ihnen 1.300 Tote.

    Die Angaben Selenskyjs konnten nicht unabhängig überprüft werden. Bekannt ist nur, dass die ukrainischen Streitkräfte die von russischen Truppen aufgebaute "Zange" rund um Pokrowsk mit der Gegenoffensive bei Dobropillja aufbrechen wollen.

    Ukrainische Militärbeobachter zeichnen die Lage dagegen weniger rosig. Nach deren Darstellung zufolge bleibt der Großteil der von Selenskyj als befreit bezeichneten Ortschaften weiterhin zumindest umkämpft./cha/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    RSS IconRSS-Feed abonnieren
