Ölpreise wenig verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag in der engen Handelsspanne der vergangenen Tage gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 68,05 US-Dollar. Das waren zehn Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober stieg ebenfalls geringfügig um drei Cent auf 64,08 Dollar.

Ein überraschender Rückgang der Ölreserven in den USA stützte die Notierungen. Die US-Rohölvorräte sind laut Angaben vom Vortag in der vergangenen Woche um 9,3 Millionen auf 415,4 Millionen Barrel gesunken. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet.