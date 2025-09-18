Robo-Lyft: Uber-Konkurrent schnappt sich Waymo und die Aktie hebt ab

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLyft Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Lyft Registered (A)

    Der US-Rideshare-Anbieter Lyft kooperiert mit Waymo, der Tochtergesellschaft von Alphabet, um ab 2026 in Nashville vollautonome Robotaxis anzubieten. Eine Kampfansage an Uber, und ein Kursfeuerwerk für die Anleger.

    • Lyft kooperiert mit Waymo für Robotaxis in Nashville.
    • Aktie von Lyft steigt um 20%, Uber verliert 5,3%.
    • Flexdrive übernimmt Logistik für autonome Fahrten.
    Uber-Konkurrent Uber sichert sich auf dem wichtigen Wachstumsmarkt der Robotaxis einen wichtigen Kooperationspartner. Gemeinsam mit dem aktuellen US-Marktführer Waymo sollen Lyft-Nutzer bald fahrerlos durch Nashville im Bundesstaat Tennessee chauffiert werden. 

    Die Aktie von Lyft, das in Deutschland vor allem mit der Mobilitätsapp FreeNow präsent ist, stieg am Mittwoch zeitweise um bis zu 20 Prozent – auf den höchsten Stand seit 2022. Gleichzeitig gab die Aktie des Rivalen Uber um bis zu 5,3 Prozent nach. Am Donnerstag gab die Lyft-Aktie allerdings einen Teil der Gewinne wieder ab. Mit einem Kursplus von 71 Prozent seit Jahresanfang kann sich die Performance des Uber-Konkurrenten aber mehr als sehen lassen.

    Waymo bietet bereits in fünf US-Metropolen Hunderttausende autonomer Fahrten pro Woche an, teils über eigene Apps und Depots, teils in Partnerschaft mit Rideshare-Anbietern wie Lyft und Uber. Für Nashville ist eine weitere Expansion mit Lyft möglich. "Wir starten hier, wollen aber in Zukunft wachsen", sagte Gavel.

    Lyft Registered (A)

    -1,62 %
    +18,90 %
    +42,58 %
    +48,85 %
    +75,03 %
    +17,19 %
    -25,71 %
    -72,57 %
    ISIN:US55087P1049WKN:A2PE38

    Für die operative Umsetzung sorgt Lyfts Tochter Flexdrive, die den Fahrzeugunterhalt, die Infrastruktur und die Depot-Logistik für Waymo in Nashville übernimmt. Flexdrive ist bisher in 24 US-Städten aktiv und stellt unter anderem Rideshare-Fahrern Mietwagen zur Verfügung. Zusätzlich will Lyft eine eigene Flottenmanagement-Anlage mit Lade- und Serviceeinrichtungen errichten.

    Lyft holt damit gegenüber Uber auf, das bereits seit 2023 autonom fahrende Waymo-Fahrten in Phoenix, Austin und Atlanta anbietet. Lyft selbst startete zuletzt kommerzielle Pilotprogramme mit Partnern wie May Mobility in Atlanta und plant, autonome Angebote bald auch über Mobileye und die österreichische Benteler Group auszuweiten. Für Europa besteht zudem eine Kooperation mit Baidu.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     


    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
