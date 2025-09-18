Tui baut Hotels mit Oman - Land wird Anteilseigner
- Tui und Omran gründen Hotelgesellschaft in Oman.
- Fünf neue Hotels unter Marken wie Robinson und Riu.
- Omran hält 1,4% Tui-Anteile, bringt Kapital ein.
MASKAT/HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reisekonzern Tui baut mit Omans staatlicher Tourismusgesellschaft Omran eigene Hotels in dem arabischen Land auf. Die Partner errichten mit einer neu gegründeten Gesellschaft zunächst fünf neue Häuser, wie Vertreter beider Seiten am Donnerstag in Maskat berichteten. Vorgesehen sind Hotels der Marken Robinson, Riu, Tui Blue, Jaz und The Mora. In diesem Zuge zeichnet Omran zudem neue Tui-Aktien zu 9,50 Euro je Stück und hält dann 1,4 Prozent der Anteile an dem Touristikkonzern aus Hannover.
"Für den Oman gibt es eine große Nachfrage auf Seiten der Urlauber - aber bislang wenig Angebot", sagte Tui-Strategiechef Peter Krüger. Oman bringt den Angaben zufolge Grundstücke und Kapital in das Gemeinschaftsunternehmen ein, an dem Omran und Tui jeweils 45 Prozent der Anteile halten sollen. Ein weiterer privater Investor werde zehn Prozent erhalten. Tui steuere die Buchungsprozesse vom Flug, über den Transfer bis zum Hotel und den Kreuzfahrten bis zu den Ausflügen vor Ort bei./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 7,87 auf Tradegate (18. September 2025, 15:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -2,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,89 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,98 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -11,28 %/+1,39 % bedeutet.
Das Thema wurde ja auch im letzten Analystencall besprochen und schon öfter hier im Forum (meistens a la „wie blöd kann man sein, TUI bietet doch gar keine Reisen in den Iran an“ oder so ähnlich).
Ebel war in seiner Sprache mE recht deutlich:
„and especially the Middle East conflict had some impact.“
„We have seen a significant impact not only of the heatwave, but also from the tension in the Middle East and as long-haul destinations in the Middle East has been a significant part of the TUI business, we have seen some impact there.“
„We have a significant business to the East, by the way, it's now coming back and that's why I said with heatwaves, we probably have to expect year-by-year. But these geopolitical incidents, they impact us for 8 weeks. Unfortunately, we're the wrong 8 weeks, but it's over.“
Quelle: Seeking Alpha TUI Transcript
Muss dieses Mal nicht so ein, glaube ich auch nicht, aber das immer so beiläufig abtun, ist mE auch nicht richtig.