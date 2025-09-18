TeleMedC und Optica transformieren die Augenversorgung in Deutschland mit finanzierbaren Screening-Lösungen für Augenoptiker (FOTO)

Hamburg (ots) - Die TeleMedC GmbH, ein führendes Unternehmen für digitale

Gesundheitslösungen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Optica

bekanntgegeben. Ziel ist es, Augenoptikern in ganz Deutschland eine wegweisende

Lösung bereitzustellen, die es jedem Geschäft ermöglicht, primäre

Augen-Screenings und diagnostische Dienstleistungen anzubieten. Dieses neue

Angebot erfordert keine Anfangsinvestition, beseitigt damit finanzielle Hürden

und versetzt Augenoptiker in die Lage, eine entscheidende Rolle bei der

frühzeitigen Erkennung von Augenerkrankungen zu übernehmen.



Die Zusammenarbeit wird das Angebot der primären Augenversorgung in Deutschland

nachhaltig verändern, indem sie die langen Wartezeiten auf augenärztliche

Termine verringert und eine frühere Erkennung oft unbemerkt verlaufender, aber

schwerwiegender Erkrankungen wie Glaukom, diabetische Retinopathie und

Makuladegeneration ermöglicht.





Das innovative Modell stellt Augenoptikern ein komplettes Set auf flexibler

Pay-per-Scan-Basis zur Verfügung. Die Lösung umfasst:



- TeleEyeScan: eine vollautomatische Funduskamera zu einem festen monatlichen

Preis

- TeleEye MD: eine Plattform für effizientes Kundenmanagement

- RetinoScan KI: eine KI-gestützte Auswertung auf Pay-per-Scan-Basis



Ein zentrales Merkmal des Services ist das Dual-Check-Verifikationssystem: Jedes

KI-generierte Ergebnis wird von einem Augenarzt in Deutschland technisch

validiert. Dadurch wird höchste Genauigkeit gewährleistet und die Zahl der

Fehler, die bei manueller Prüfung häufig auftreten, deutlich reduziert.



"TeleMedC Deutschland setzt sich dafür ein, diesen Service bundesweit verfügbar

zu machen, um die langen Wartezeiten bei Augenärzten zu verkürzen", sagte Para

Segaram, CEO von TeleMedC. "Wir sind überzeugt, dass dieser Service das deutsche

Gesundheitssystem insgesamt verbessern wird - ohne zusätzliche Kostenbelastung -

und somit einen erheblichen Nutzen für die öffentliche Gesundheit bietet."



Die Partnerschaft markiert eine neue Ära für Augenoptiker in Deutschland: Sie

können ihr Dienstleistungsspektrum erweitern und aktiv zur Früherkennung sowie

zum Management chronischer Augenerkrankungen beitragen. Dieser proaktive Ansatz

ist besonders für Menschen über 40 von großer Bedeutung, da regelmäßige

Augenkontrollen entscheidend sind, um die Sehkraft langfristig zu erhalten.



Mit Blick in die Zukunft plant die TeleMedC GmbH, ihre diagnostischen

Möglichkeiten weiter auszubauen - unter anderem mit Lösungen für

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Katarakte und Trockene Augen - und bekräftigt damit

ihr Engagement für eine zugängliche und umfassende Präventivmedizin.



Über TeleMedC GmbH



TeleMedC ist ein führender Anbieter von Telemedizin-Lösungen und spezialisiert

auf vollständig zugelassene, KI-gestützte Diagnosetools für eine zugängliche und

effiziente Gesundheitsversorgung. Das Unternehmen entwickelt innovative

Technologien, die eine frühzeitige Erkennung und präventive Versorgung bei einer

Vielzahl chronischer Augenerkrankungen ermöglichen.



Über Optica



Optica ist ein vertrauenswürdiger Partner aus dem Gesundheitswesen. Mit

Abrechnungslösungen sowie dem Gesundheitsabo24 unterstützt das Unternehmen

Augenoptiker dabei, ihre administrativen Prozesse effizient zu gestalten und

sich stärker auf die Beratung und Versorgung ihrer Kunden zu konzentrieren.



Pressekontakt:



mailto:presse@telemedc.de

Anna Brandt

+49 170 218 3144

Dominik Schindler

+49 176 3110 9771



