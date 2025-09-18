TeleMedC und Optica transformieren die Augenversorgung in Deutschland mit finanzierbaren Screening-Lösungen für Augenoptiker (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    TeleMedC und Optica transformieren die Augenversorgung in Deutschland mit finanzierbaren Screening-Lösungen für Augenoptiker

    Hamburg (ots) - Die TeleMedC GmbH, ein führendes Unternehmen für digitale
    Gesundheitslösungen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Optica
    bekanntgegeben. Ziel ist es, Augenoptikern in ganz Deutschland eine wegweisende
    Lösung bereitzustellen, die es jedem Geschäft ermöglicht, primäre
    Augen-Screenings und diagnostische Dienstleistungen anzubieten. Dieses neue
    Angebot erfordert keine Anfangsinvestition, beseitigt damit finanzielle Hürden
    und versetzt Augenoptiker in die Lage, eine entscheidende Rolle bei der
    frühzeitigen Erkennung von Augenerkrankungen zu übernehmen.

    Die Zusammenarbeit wird das Angebot der primären Augenversorgung in Deutschland
    nachhaltig verändern, indem sie die langen Wartezeiten auf augenärztliche
    Termine verringert und eine frühere Erkennung oft unbemerkt verlaufender, aber
    schwerwiegender Erkrankungen wie Glaukom, diabetische Retinopathie und
    Makuladegeneration ermöglicht.

    Das innovative Modell stellt Augenoptikern ein komplettes Set auf flexibler
    Pay-per-Scan-Basis zur Verfügung. Die Lösung umfasst:

    - TeleEyeScan: eine vollautomatische Funduskamera zu einem festen monatlichen
    Preis
    - TeleEye MD: eine Plattform für effizientes Kundenmanagement
    - RetinoScan KI: eine KI-gestützte Auswertung auf Pay-per-Scan-Basis

    Ein zentrales Merkmal des Services ist das Dual-Check-Verifikationssystem: Jedes
    KI-generierte Ergebnis wird von einem Augenarzt in Deutschland technisch
    validiert. Dadurch wird höchste Genauigkeit gewährleistet und die Zahl der
    Fehler, die bei manueller Prüfung häufig auftreten, deutlich reduziert.

    "TeleMedC Deutschland setzt sich dafür ein, diesen Service bundesweit verfügbar
    zu machen, um die langen Wartezeiten bei Augenärzten zu verkürzen", sagte Para
    Segaram, CEO von TeleMedC. "Wir sind überzeugt, dass dieser Service das deutsche
    Gesundheitssystem insgesamt verbessern wird - ohne zusätzliche Kostenbelastung -
    und somit einen erheblichen Nutzen für die öffentliche Gesundheit bietet."

    Die Partnerschaft markiert eine neue Ära für Augenoptiker in Deutschland: Sie
    können ihr Dienstleistungsspektrum erweitern und aktiv zur Früherkennung sowie
    zum Management chronischer Augenerkrankungen beitragen. Dieser proaktive Ansatz
    ist besonders für Menschen über 40 von großer Bedeutung, da regelmäßige
    Augenkontrollen entscheidend sind, um die Sehkraft langfristig zu erhalten.

    Mit Blick in die Zukunft plant die TeleMedC GmbH, ihre diagnostischen
    Möglichkeiten weiter auszubauen - unter anderem mit Lösungen für
    Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Katarakte und Trockene Augen - und bekräftigt damit
    ihr Engagement für eine zugängliche und umfassende Präventivmedizin.

    Über TeleMedC GmbH

    TeleMedC ist ein führender Anbieter von Telemedizin-Lösungen und spezialisiert
    auf vollständig zugelassene, KI-gestützte Diagnosetools für eine zugängliche und
    effiziente Gesundheitsversorgung. Das Unternehmen entwickelt innovative
    Technologien, die eine frühzeitige Erkennung und präventive Versorgung bei einer
    Vielzahl chronischer Augenerkrankungen ermöglichen.

    Über Optica

    Optica ist ein vertrauenswürdiger Partner aus dem Gesundheitswesen. Mit
    Abrechnungslösungen sowie dem Gesundheitsabo24 unterstützt das Unternehmen
    Augenoptiker dabei, ihre administrativen Prozesse effizient zu gestalten und
    sich stärker auf die Beratung und Versorgung ihrer Kunden zu konzentrieren.

