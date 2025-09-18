TeleMedC und Optica transformieren die Augenversorgung in Deutschland mit finanzierbaren Screening-Lösungen für Augenoptiker (FOTO)
Hamburg (ots) - Die TeleMedC GmbH, ein führendes Unternehmen für digitale
Gesundheitslösungen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Optica
bekanntgegeben. Ziel ist es, Augenoptikern in ganz Deutschland eine wegweisende
Lösung bereitzustellen, die es jedem Geschäft ermöglicht, primäre
Augen-Screenings und diagnostische Dienstleistungen anzubieten. Dieses neue
Angebot erfordert keine Anfangsinvestition, beseitigt damit finanzielle Hürden
und versetzt Augenoptiker in die Lage, eine entscheidende Rolle bei der
frühzeitigen Erkennung von Augenerkrankungen zu übernehmen.
Die Zusammenarbeit wird das Angebot der primären Augenversorgung in Deutschland
nachhaltig verändern, indem sie die langen Wartezeiten auf augenärztliche
Termine verringert und eine frühere Erkennung oft unbemerkt verlaufender, aber
schwerwiegender Erkrankungen wie Glaukom, diabetische Retinopathie und
Makuladegeneration ermöglicht.
Das innovative Modell stellt Augenoptikern ein komplettes Set auf flexibler
Pay-per-Scan-Basis zur Verfügung. Die Lösung umfasst:
- TeleEyeScan: eine vollautomatische Funduskamera zu einem festen monatlichen
Preis
- TeleEye MD: eine Plattform für effizientes Kundenmanagement
- RetinoScan KI: eine KI-gestützte Auswertung auf Pay-per-Scan-Basis
Ein zentrales Merkmal des Services ist das Dual-Check-Verifikationssystem: Jedes
KI-generierte Ergebnis wird von einem Augenarzt in Deutschland technisch
validiert. Dadurch wird höchste Genauigkeit gewährleistet und die Zahl der
Fehler, die bei manueller Prüfung häufig auftreten, deutlich reduziert.
"TeleMedC Deutschland setzt sich dafür ein, diesen Service bundesweit verfügbar
zu machen, um die langen Wartezeiten bei Augenärzten zu verkürzen", sagte Para
Segaram, CEO von TeleMedC. "Wir sind überzeugt, dass dieser Service das deutsche
Gesundheitssystem insgesamt verbessern wird - ohne zusätzliche Kostenbelastung -
und somit einen erheblichen Nutzen für die öffentliche Gesundheit bietet."
Die Partnerschaft markiert eine neue Ära für Augenoptiker in Deutschland: Sie
können ihr Dienstleistungsspektrum erweitern und aktiv zur Früherkennung sowie
zum Management chronischer Augenerkrankungen beitragen. Dieser proaktive Ansatz
ist besonders für Menschen über 40 von großer Bedeutung, da regelmäßige
Augenkontrollen entscheidend sind, um die Sehkraft langfristig zu erhalten.
Mit Blick in die Zukunft plant die TeleMedC GmbH, ihre diagnostischen
Möglichkeiten weiter auszubauen - unter anderem mit Lösungen für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Katarakte und Trockene Augen - und bekräftigt damit
ihr Engagement für eine zugängliche und umfassende Präventivmedizin.
Über TeleMedC GmbH
TeleMedC ist ein führender Anbieter von Telemedizin-Lösungen und spezialisiert
auf vollständig zugelassene, KI-gestützte Diagnosetools für eine zugängliche und
effiziente Gesundheitsversorgung. Das Unternehmen entwickelt innovative
Technologien, die eine frühzeitige Erkennung und präventive Versorgung bei einer
Vielzahl chronischer Augenerkrankungen ermöglichen.
Über Optica
Optica ist ein vertrauenswürdiger Partner aus dem Gesundheitswesen. Mit
Abrechnungslösungen sowie dem Gesundheitsabo24 unterstützt das Unternehmen
Augenoptiker dabei, ihre administrativen Prozesse effizient zu gestalten und
sich stärker auf die Beratung und Versorgung ihrer Kunden zu konzentrieren.
Pressekontakt:
mailto:presse@telemedc.de
Anna Brandt
+49 170 218 3144
Dominik Schindler
+49 176 3110 9771
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180989/6120483
OTS: TeleMedC GmbH
