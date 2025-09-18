Börsenstart USA - 18.09. - US Tech 100 stark +0,86 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.063,62 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,10 %, Salesforce +1,94 %, Honeywell International +1,21 %, Goldman Sachs Group +1,12 %, Caterpillar +0,98 %

Flop-Werte: Procter & Gamble -1,01 %, McDonald's -0,86 %, Verizon Communications -0,56 %, Walt Disney -0,35 %, Amazon -0,20 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.441,62 PKT und steigt um +0,86 %.

Top-Werte: Intel +26,03 %, Synopsys +8,49 %, KLA Corporation +7,90 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +7,46 %, ASML Holding NV NY +6,22 %

Flop-Werte: Arm Holdings -4,85 %, Advanced Micro Devices -2,82 %, AstraZeneca -1,89 %, The Trade Desk Registered (A) -1,74 %, Comcast (A) -1,74 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.627,63 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: Intel +26,03 %, Synopsys +8,49 %, KLA Corporation +7,90 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +7,46 %, Applied Materials +5,17 %

Flop-Werte: Darden Restaurants -9,28 %, FactSet Research Systems -6,07 %, Advanced Micro Devices -2,82 %, Enphase Energy -2,13 %, Hologic -1,75 %