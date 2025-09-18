Börsen Start Update
Börsenstart USA - 18.09. - US Tech 100 stark +0,86 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.063,62 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: NVIDIA +2,10 %, Salesforce +1,94 %, Honeywell International +1,21 %, Goldman Sachs Group +1,12 %, Caterpillar +0,98 %
Flop-Werte: Procter & Gamble -1,01 %, McDonald's -0,86 %, Verizon Communications -0,56 %, Walt Disney -0,35 %, Amazon -0,20 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.441,62 PKT und steigt um +0,86 %.
Top-Werte: Intel +26,03 %, Synopsys +8,49 %, KLA Corporation +7,90 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +7,46 %, ASML Holding NV NY +6,22 %
Flop-Werte: Arm Holdings -4,85 %, Advanced Micro Devices -2,82 %, AstraZeneca -1,89 %, The Trade Desk Registered (A) -1,74 %, Comcast (A) -1,74 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.627,63 PKT und steigt um +0,40 %.
Top-Werte: Intel +26,03 %, Synopsys +8,49 %, KLA Corporation +7,90 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +7,46 %, Applied Materials +5,17 %
Flop-Werte: Darden Restaurants -9,28 %, FactSet Research Systems -6,07 %, Advanced Micro Devices -2,82 %, Enphase Energy -2,13 %, Hologic -1,75 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.