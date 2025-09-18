    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    „Dead to Rights"

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chinesischer Film vor dem Hintergrund des Nanjing-Massakers erregt Aufmerksamkeit in Wien

    WIEN, 18. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 14. September wurde im Cineplexx Donau Zentrum in Wien der chinesische historische Dramafilm „Dead to Rights" gezeigt. Nahezu 400 Besucherinnen und Besucher aus verschiedenen Bereichen der österreichischen Gesellschaft sowie in Österreich lebende Chinesinnen und Chinesen nahmen an der Vorführung teil.

    „Dead to Rights“: Chinesischer Film vor dem Hintergrund des Nanjing-Massakers erregt Aufmerksamkeit in Wien

    https://german.cgtn.com/2025/09/18/ARTI1758177354425283 

    Der Film spielt vor dem Hintergrund des Massakers von Nanjing im Jahr 1937. Er erzählt die Geschichte einer Gruppe einfacher Bürger, die in einem Fotoatelier Zuflucht suchen und dort zufällig Fotos entwickeln, die die Gräueltaten der japanischen Armee dokumentieren. Unter Lebensgefahr gelingt es ihnen, diese Beweise an die Öffentlichkeit zu bringen.

    Mit seiner besonderen Filmsprache versteht sich „Dead to Rights" als feierliches Gedenken an den 80. Jahrestag des Sieges des chinesischen Volkes im Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression und im weltweiten antifaschistischen Krieg.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776282/image_5052246_25316091.jpg

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dead-to-rights-chinesischer-film-vor-dem-hintergrund-des-nanjing-massakers-erregt-aufmerksamkeit-in-wien-302560592.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    „Dead to Rights" Chinesischer Film vor dem Hintergrund des Nanjing-Massakers erregt Aufmerksamkeit in Wien WIEN, 18. September 2025 /PRNewswire/ - Am 14. September wurde im Cineplexx Donau Zentrum in Wien der chinesische historische Dramafilm „Dead to Rights" gezeigt. Nahezu 400 Besucherinnen und Besucher aus verschiedenen Bereichen der österreichischen …