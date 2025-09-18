    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft Puma SE auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 21 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Pinault-Familie hoffe laut "Manager Magazin" auf einen Verkauf ihres Anteils am Sportartikelhersteller für 40 Euro je Aktie, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Schwäche der Marke Puma und der geringen Visibilität der künftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung hält Maul einen deutlich niedrigeren Wert für fair./niw/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:44 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:53 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 22,63EUR auf Tradegate (18. September 2025, 16:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Thomas Maul
    Analysiertes Unternehmen: Puma SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,67, was eine Steigerung von +5,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft Puma SE auf 'Halten' Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 21 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Pinault-Familie hoffe laut "Manager Magazin" auf einen Verkauf ihres Anteils am Sportartikelhersteller für 40 Euro je Aktie, …