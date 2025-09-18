DZ BANK stuft Puma SE auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 21 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Pinault-Familie hoffe laut "Manager Magazin" auf einen Verkauf ihres Anteils am Sportartikelhersteller für 40 Euro je Aktie, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Schwäche der Marke Puma und der geringen Visibilität der künftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung hält Maul einen deutlich niedrigeren Wert für fair./niw/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:44 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:53 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 22,63EUR auf Tradegate (18. September 2025, 16:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

