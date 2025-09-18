DZ BANK stuft Puma SE auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 21 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Pinault-Familie hoffe laut "Manager Magazin" auf einen Verkauf ihres Anteils am Sportartikelhersteller für 40 Euro je Aktie, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Schwäche der Marke Puma und der geringen Visibilität der künftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung hält Maul einen deutlich niedrigeren Wert für fair./niw/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:53 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:53 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 22,63EUR auf Tradegate (18. September 2025, 16:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte