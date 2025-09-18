ProSiebenSat.1 Media Aktie heute im Minus (5,8275€) - 18.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ProSiebenSat.1 Media Aktie. Mit einer Performance von -3,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

ProSiebenSat.1 Media ist ein führendes europäisches Medienunternehmen mit Fokus auf TV-Sender, Streaming und digitale Plattformen. Es ist einer der größten TV-Anbieter in Deutschland, konkurriert mit RTL, ARD, ZDF und internationalen Streaming-Diensten. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Kombination von traditionellen und digitalen Medien sowie lokale Inhalte aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die ProSiebenSat.1 Media Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -15,15 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ProSiebenSat.1 Media Aktie damit um -14,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ProSiebenSat.1 Media auf +20,09 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,27 % geändert.

ProSiebenSat.1 Media Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,02 % 1 Monat -23,62 % 3 Monate -15,15 % 1 Jahr +9,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gesunkene ProSiebenSat.1 Media Aktie, die nach einer Gewinnwarnung von über 8 auf unter 6 Euro fiel. Nutzer äußern Bedenken zur Unternehmensführung und spekulieren über mögliche taktische Manöver. Während einige das Potenzial zum Zukauf sehen, bleiben andere skeptisch hinsichtlich der zukünftigen Kursentwicklung und der Integrationsschritte von MFE.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ProSiebenSat.1 Media eingestellt.

Informationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Es gibt 233 Mio. ProSiebenSat.1 Media Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd.EUR wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach einer Gewinnwarnung des Medienkonzerns von 7,00 auf 5,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In Reaktion auf die unerwartet schwachen …

Die Aktien von ProSiebenSat.1 setzen ihren Abwärtstrend fort und verloren am Mittwoch 7 Prozent, was den Kurs auf 5,72 Euro drückte. Diese Entwicklung folgt auf eine Phase, in der die Anleger im August noch optimistisch auf ein Übernahmeangebot des …

ProSiebenSat.1 Media Aktie jetzt kaufen?

Ob die ProSiebenSat.1 Media Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ProSiebenSat.1 Media Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.