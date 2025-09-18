JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einem Gespräch mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Unterhaltung habe sich um die wichtigsten Aspekte des Investmenthintergrunds gedreht, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf das Wachstum des Marktes für verschreibungspflichtige Arzneimittel, die Wettbewerbsdynamik, die Margenausweitung und die allgemeine Digitalisierung des europäischen Pharmamarktes - insbesondere in Deutschland./rob/edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 06:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 06:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 77,20EUR auf Tradegate (18. September 2025, 16:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



