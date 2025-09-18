JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einem Gespräch mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Unterhaltung habe sich um die wichtigsten Aspekte des Investmenthintergrunds gedreht, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf das Wachstum des Marktes für verschreibungspflichtige Arzneimittel, die Wettbewerbsdynamik, die Margenausweitung und die allgemeine Digitalisierung des europäischen Pharmamarktes - insbesondere in Deutschland./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 06:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 06:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 77,20EUR auf Tradegate (18. September 2025, 16:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Martin Comtesse
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
