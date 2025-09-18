TIN INN Holding AG: Profitable Wachstumszahlen im ersten Halbjahr 2025!
TIN INN Holding AG startet mit Schwung ins Jahr 2025: Ein beeindruckender Anstieg der Übernachtungen und solide Finanzzahlen markieren den Weg zur Expansion.
Foto: adobe.stock.com
- TIN INN Holding AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg der Übernachtungen um 34 % auf 12.823 und eine Auslastung von 72,1 %.
- Der Umsatz betrug 3,7 Mio. EUR, mit einer Gesamtleistung von 8,7 Mio. EUR und einem EBITDA von 3,2 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 36 % entspricht.
- Die Eigenkapitalquote stieg nach dem Börsengang im Mai 2025 auf rund 50 %.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird eine Gesamtleistung von rund 14 Mio. EUR und ein EBITDA von 4,1 Mio. EUR erwartet.
- TIN INN plant, die Anzahl der Standorte bis Ende 2025 von fünf auf zehn zu verdoppeln.
- Das Unternehmen setzt auf modulare Bauweise und Digitalisierung, um eine effiziente und profitable Hotelkette in deutschen Mittelstädten zu etablieren.
Der Kurs von TIN INN Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,45 % im
Minus.
-1,79 %
0,00 %
+7,84 %
+41,03 %
