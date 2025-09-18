AKTIE IM FOKUS
Tui wieder schwächer - Strategischer Investor kein Kurstreiber
- Tui-Aktien steigen kurzzeitig, fallen dann wieder.
- Neuer Investor Omran plant Hotelbau in Oman.
- Tui hat seit August 15% an Wert verloren.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Tui haben am Donnerstag nicht nachhaltig von einem neuen strategischen Investor profitiert. Nachdem sie zwischenzeitlich um bis zu 5,6 Prozent nach oben sprangen, notierten die Papiere des Tourismuskonzerns am Nachmittag 0,3 Prozent im Minus.
Damit war der kurze Sprung zurück über die 50-Tage-Chartlinie als Indikator für den mittelfristigen Trend zunächst ein Fehlausbruch im jüngsten Abwärtstrend. Seit dem Mitte August erreichten Hoch seit März 2023 bei 9,296 Euro hat Tui schon rund 15 Prozent eingebüßt.
Tui baut künftig mit Omans staatlicher Tourismusgesellschaft Omran eigene Hotels in dem arabischen Land auf. In diesem Zuge zeichnet Omran zudem neue Tui-Aktien zu 9,50 Euro je Stück und hält dann 1,4 Prozent der Anteile an dem im MDax der mittelgroßen Werte gelisteten Konzern./niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 30.320 auf Ariva Indikation (18. September 2025, 16:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -2,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,89 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -11,93 %/+0,65 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Thema wurde ja auch im letzten Analystencall besprochen und schon öfter hier im Forum (meistens a la „wie blöd kann man sein, TUI bietet doch gar keine Reisen in den Iran an“ oder so ähnlich).
Ebel war in seiner Sprache mE recht deutlich:
„and especially the Middle East conflict had some impact.“
„We have seen a significant impact not only of the heatwave, but also from the tension in the Middle East and as long-haul destinations in the Middle East has been a significant part of the TUI business, we have seen some impact there.“
„We have a significant business to the East, by the way, it's now coming back and that's why I said with heatwaves, we probably have to expect year-by-year. But these geopolitical incidents, they impact us for 8 weeks. Unfortunately, we're the wrong 8 weeks, but it's over.“
Quelle: Seeking Alpha TUI Transcript
Muss dieses Mal nicht so ein, glaube ich auch nicht, aber das immer so beiläufig abtun, ist mE auch nicht richtig.