BPD startet den Vertrieb der ersten zehn Reihenhäuser in der Klimaschutzsiedlung "LIV & ILMA" in Köln-Lind (FOTO)
--------------------------------------------------------------
zu Liv und Ilma
https://ots.de/nKq17z
--------------------------------------------------------------
Köln (ots) - BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) gibt den offiziellen
Vertriebsstart für die ersten zehn Reihenhäuser in der Klimaschutzsiedlung "LIV
& ILMA" in Köln-Lind bekannt. Auf einem rund 30.000 Quadratmeter großen Areal
zwischen Senkelsgraben, Zu den Wiesen und der Nibelungenstraße entstehen
insgesamt 65 moderne Reihenhäuser und circa 80 Mietwohnungen. Der Baustart ist
für 2026 geplant, die ersten Fertigstellungen sind ab 2028 vorgesehen. Das
Quartier stellt nicht nur den Klimaschutz in den Vordergrund, sondern vereint
die drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökologie, Soziales und Finanzierbarkeit.
zu Liv und Ilma
https://ots.de/nKq17z
--------------------------------------------------------------
Köln (ots) - BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) gibt den offiziellen
Vertriebsstart für die ersten zehn Reihenhäuser in der Klimaschutzsiedlung "LIV
& ILMA" in Köln-Lind bekannt. Auf einem rund 30.000 Quadratmeter großen Areal
zwischen Senkelsgraben, Zu den Wiesen und der Nibelungenstraße entstehen
insgesamt 65 moderne Reihenhäuser und circa 80 Mietwohnungen. Der Baustart ist
für 2026 geplant, die ersten Fertigstellungen sind ab 2028 vorgesehen. Das
Quartier stellt nicht nur den Klimaschutz in den Vordergrund, sondern vereint
die drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökologie, Soziales und Finanzierbarkeit.
Das Quartier LIV & ILMA ist eine von "100 Klimaschutzsiedlungen NRW", es wird
nach dem Leitfaden von NRW.ENRERGY4CLIMATE entwickelt und vereint nachhaltige
Bauweise mit familienfreundlichem Wohnkomfort. Die Wohnungen und Häuser werden
nach Energieeffizienzhaus-Standard 40 (EH 40 KFN) errichtet, sodass jedes Haus
eine eigene Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaikanlage inkl. Batteriespeicher
erhält. Ergänzend rücken E-Mobilität und alternative Verkehrsmittel in den
Fokus: Die Planungen sehen beispielsweise dezentrale Ladestationen für E-Autos
und E-Bikes vor.
Statt in die Kanalisation wird das Regenwasser über Versickerungsmulden in das
Erdreich geleitet - ein Beitrag zum Umgang mit den Klimaveränderungen. "Das
sogenannte Schwammstadtprinzip speichert Regenwasser vor Ort wie ein Schwamm und
gibt es gezielt wieder ab. So entsteht ein Wasserkreislauf, der viele Vorteile
für Mensch, Natur und Stadtklima bietet", erklärt Hannah Lülf,
Projektentwicklerin bei BPD Region West das Prinzip.
Wohnraum mit sozialer und ökologischer Ausrichtung
"Uns ist es ein besonderes Anliegen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, in dem
die ganze Familie Platz zur freien Entfaltung findet - mit Raum für Begegnung.
Zentrale Spielplätze, ein großer klassischer Dorfanger, ein autoarmes Quartier
und die Häuser als rahmende Fassung. Wir möchten, dass eine echte Nachbarschaft
entsteht, in der sich Menschen wohlfühlen, erklärt Thomas Trendelkamp, Leiter
Projektentwicklung bei BPD Region West. "Zudem realisieren wir die Reihenhäuser
nach dem Energieeffizienzhaus-Standard 40 KFN, was den Käuferinnen und Käufern
den Zugang zu Förderkrediten der KfW ermöglicht."
Die beiden Haustypen "LIV" und "ILMA" unterscheiden sich in ihrer Breite und
Länge und bieten Wohnflächen zwischen ca. 128 und 153 Quadratmetern - jeweils
mit eigenem Garten und bis zu fünf Zimmern. Beide Varianten sind mit oder ohne
Keller erhältlich.
Familienfreundlich, gut angebunden und autoarm
Ergänzt wird das Quartier durch vier Mehrfamilienhäuser mit circa 80
Mietwohnungen, von denen 50 Prozent gefördert sind. Die Zufahrt zum neuen
Quartier erfolgt über die Nibelungenstraße. Von hier aus gelangen die
Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Auto entweder in die Tiefgarage der
Mehrfamilienhäuser oder zu den Stellplätzen der Reihenhäuser. Ein grüner
Quartiersplatz sowie vielfältige und geschützte im Quartier verteilte
Spielflächen bieten attraktive Aufenthaltsräume für Familien und Kinder.
Das gesamte Quartier ist autoarm gestaltet. Neben der guten ÖPNV-Anbindung lockt
das gut ausgebaute Radwegenetz die Bewohner, das Auto immer häufiger auf dem zum
Haus gehörenden Stellplatz stehen zu lassen. Die Reihenmittelhäuer erhalten in
fußläufiger Entfernung vom Hauseingang eine Fahrradabstellbox. Als Highlight
schenkt BPD jedem Hauskäufer ein E-Bike zur Übergabe.
Interessierte melden sich gerne bei BPD: 069 50 60 37 38 oder
mailto:vertrieb-nrw@bpd-de.de oder besuchen die Infoveranstaltung zu LIV & ILMA.
Weitere Informationen sind unter http://www.livundilma.de abrufbar.
Die Inforveranstaltung findet am Sonntag, den 21. September | 14 - 16 Uhr | Am
Linder Kreuz (Höhe Hausnummer 82), 51147 Köln statt.
Pressekontakt:
BPD Immobilienentwicklung GmbH
Region West
Sandra Joern | Marketing & Vertrieb
Roßstraße 92
40476 Düsseldorf
Tel.: 069 50 60 37 38
E-Mail: mailto:vertrieb-nrw@bpd-de.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116955/6120509
OTS: BPD Immobilienentwicklung GmbH
nach dem Leitfaden von NRW.ENRERGY4CLIMATE entwickelt und vereint nachhaltige
Bauweise mit familienfreundlichem Wohnkomfort. Die Wohnungen und Häuser werden
nach Energieeffizienzhaus-Standard 40 (EH 40 KFN) errichtet, sodass jedes Haus
eine eigene Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaikanlage inkl. Batteriespeicher
erhält. Ergänzend rücken E-Mobilität und alternative Verkehrsmittel in den
Fokus: Die Planungen sehen beispielsweise dezentrale Ladestationen für E-Autos
und E-Bikes vor.
Statt in die Kanalisation wird das Regenwasser über Versickerungsmulden in das
Erdreich geleitet - ein Beitrag zum Umgang mit den Klimaveränderungen. "Das
sogenannte Schwammstadtprinzip speichert Regenwasser vor Ort wie ein Schwamm und
gibt es gezielt wieder ab. So entsteht ein Wasserkreislauf, der viele Vorteile
für Mensch, Natur und Stadtklima bietet", erklärt Hannah Lülf,
Projektentwicklerin bei BPD Region West das Prinzip.
Wohnraum mit sozialer und ökologischer Ausrichtung
"Uns ist es ein besonderes Anliegen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, in dem
die ganze Familie Platz zur freien Entfaltung findet - mit Raum für Begegnung.
Zentrale Spielplätze, ein großer klassischer Dorfanger, ein autoarmes Quartier
und die Häuser als rahmende Fassung. Wir möchten, dass eine echte Nachbarschaft
entsteht, in der sich Menschen wohlfühlen, erklärt Thomas Trendelkamp, Leiter
Projektentwicklung bei BPD Region West. "Zudem realisieren wir die Reihenhäuser
nach dem Energieeffizienzhaus-Standard 40 KFN, was den Käuferinnen und Käufern
den Zugang zu Förderkrediten der KfW ermöglicht."
Die beiden Haustypen "LIV" und "ILMA" unterscheiden sich in ihrer Breite und
Länge und bieten Wohnflächen zwischen ca. 128 und 153 Quadratmetern - jeweils
mit eigenem Garten und bis zu fünf Zimmern. Beide Varianten sind mit oder ohne
Keller erhältlich.
Familienfreundlich, gut angebunden und autoarm
Ergänzt wird das Quartier durch vier Mehrfamilienhäuser mit circa 80
Mietwohnungen, von denen 50 Prozent gefördert sind. Die Zufahrt zum neuen
Quartier erfolgt über die Nibelungenstraße. Von hier aus gelangen die
Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Auto entweder in die Tiefgarage der
Mehrfamilienhäuser oder zu den Stellplätzen der Reihenhäuser. Ein grüner
Quartiersplatz sowie vielfältige und geschützte im Quartier verteilte
Spielflächen bieten attraktive Aufenthaltsräume für Familien und Kinder.
Das gesamte Quartier ist autoarm gestaltet. Neben der guten ÖPNV-Anbindung lockt
das gut ausgebaute Radwegenetz die Bewohner, das Auto immer häufiger auf dem zum
Haus gehörenden Stellplatz stehen zu lassen. Die Reihenmittelhäuer erhalten in
fußläufiger Entfernung vom Hauseingang eine Fahrradabstellbox. Als Highlight
schenkt BPD jedem Hauskäufer ein E-Bike zur Übergabe.
Interessierte melden sich gerne bei BPD: 069 50 60 37 38 oder
mailto:vertrieb-nrw@bpd-de.de oder besuchen die Infoveranstaltung zu LIV & ILMA.
Weitere Informationen sind unter http://www.livundilma.de abrufbar.
Die Inforveranstaltung findet am Sonntag, den 21. September | 14 - 16 Uhr | Am
Linder Kreuz (Höhe Hausnummer 82), 51147 Köln statt.
Pressekontakt:
BPD Immobilienentwicklung GmbH
Region West
Sandra Joern | Marketing & Vertrieb
Roßstraße 92
40476 Düsseldorf
Tel.: 069 50 60 37 38
E-Mail: mailto:vertrieb-nrw@bpd-de.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116955/6120509
OTS: BPD Immobilienentwicklung GmbH
Autor folgen