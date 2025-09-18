BPD startet den Vertrieb der ersten zehn Reihenhäuser in der Klimaschutzsiedlung "LIV & ILMA" in Köln-Lind (FOTO)

--------------------------------------------------------------

zu Liv und Ilma

Köln (ots) - BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) gibt den offiziellen

Vertriebsstart für die ersten zehn Reihenhäuser in der Klimaschutzsiedlung "LIV

& ILMA" in Köln-Lind bekannt. Auf einem rund 30.000 Quadratmeter großen Areal

zwischen Senkelsgraben, Zu den Wiesen und der Nibelungenstraße entstehen

insgesamt 65 moderne Reihenhäuser und circa 80 Mietwohnungen. Der Baustart ist

für 2026 geplant, die ersten Fertigstellungen sind ab 2028 vorgesehen. Das

Quartier stellt nicht nur den Klimaschutz in den Vordergrund, sondern vereint

die drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökologie, Soziales und Finanzierbarkeit.





Das Quartier LIV & ILMA ist eine von "100 Klimaschutzsiedlungen NRW", es wird

nach dem Leitfaden von NRW.ENRERGY4CLIMATE entwickelt und vereint nachhaltige

Bauweise mit familienfreundlichem Wohnkomfort. Die Wohnungen und Häuser werden

nach Energieeffizienzhaus-Standard 40 (EH 40 KFN) errichtet, sodass jedes Haus

eine eigene Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaikanlage inkl. Batteriespeicher

erhält. Ergänzend rücken E-Mobilität und alternative Verkehrsmittel in den

Fokus: Die Planungen sehen beispielsweise dezentrale Ladestationen für E-Autos

und E-Bikes vor.



Statt in die Kanalisation wird das Regenwasser über Versickerungsmulden in das

Erdreich geleitet - ein Beitrag zum Umgang mit den Klimaveränderungen. "Das

sogenannte Schwammstadtprinzip speichert Regenwasser vor Ort wie ein Schwamm und

gibt es gezielt wieder ab. So entsteht ein Wasserkreislauf, der viele Vorteile

für Mensch, Natur und Stadtklima bietet", erklärt Hannah Lülf,

Projektentwicklerin bei BPD Region West das Prinzip.



Wohnraum mit sozialer und ökologischer Ausrichtung



"Uns ist es ein besonderes Anliegen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, in dem

die ganze Familie Platz zur freien Entfaltung findet - mit Raum für Begegnung.

Zentrale Spielplätze, ein großer klassischer Dorfanger, ein autoarmes Quartier

und die Häuser als rahmende Fassung. Wir möchten, dass eine echte Nachbarschaft

entsteht, in der sich Menschen wohlfühlen, erklärt Thomas Trendelkamp, Leiter

Projektentwicklung bei BPD Region West. "Zudem realisieren wir die Reihenhäuser

nach dem Energieeffizienzhaus-Standard 40 KFN, was den Käuferinnen und Käufern

den Zugang zu Förderkrediten der KfW ermöglicht."



Die beiden Haustypen "LIV" und "ILMA" unterscheiden sich in ihrer Breite und

Länge und bieten Wohnflächen zwischen ca. 128 und 153 Quadratmetern - jeweils

mit eigenem Garten und bis zu fünf Zimmern. Beide Varianten sind mit oder ohne

Keller erhältlich.



Familienfreundlich, gut angebunden und autoarm



Ergänzt wird das Quartier durch vier Mehrfamilienhäuser mit circa 80

Mietwohnungen, von denen 50 Prozent gefördert sind. Die Zufahrt zum neuen

Quartier erfolgt über die Nibelungenstraße. Von hier aus gelangen die

Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Auto entweder in die Tiefgarage der

Mehrfamilienhäuser oder zu den Stellplätzen der Reihenhäuser. Ein grüner

Quartiersplatz sowie vielfältige und geschützte im Quartier verteilte

Spielflächen bieten attraktive Aufenthaltsräume für Familien und Kinder.



Das gesamte Quartier ist autoarm gestaltet. Neben der guten ÖPNV-Anbindung lockt

das gut ausgebaute Radwegenetz die Bewohner, das Auto immer häufiger auf dem zum

Haus gehörenden Stellplatz stehen zu lassen. Die Reihenmittelhäuer erhalten in

fußläufiger Entfernung vom Hauseingang eine Fahrradabstellbox. Als Highlight

schenkt BPD jedem Hauskäufer ein E-Bike zur Übergabe.



Interessierte melden sich gerne bei BPD: 069 50 60 37 38 oder

mailto:vertrieb-nrw@bpd-de.de oder besuchen die Infoveranstaltung zu LIV & ILMA.

Weitere Informationen sind unter http://www.livundilma.de abrufbar.



Die Inforveranstaltung findet am Sonntag, den 21. September | 14 - 16 Uhr | Am

Linder Kreuz (Höhe Hausnummer 82), 51147 Köln statt.



BPD Immobilienentwicklung GmbH

Region West

Sandra Joern | Marketing & Vertrieb

Roßstraße 92

40476 Düsseldorf

Tel.: 069 50 60 37 38

E-Mail: mailto:vertrieb-nrw@bpd-de.de



