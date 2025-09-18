    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    BPD startet den Vertrieb der ersten zehn Reihenhäuser in der Klimaschutzsiedlung "LIV & ILMA" in Köln-Lind (FOTO)

    --------------------------------------------------------------
    zu Liv und Ilma
    https://ots.de/nKq17z
    --------------------------------------------------------------

    Köln (ots) - BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) gibt den offiziellen
    Vertriebsstart für die ersten zehn Reihenhäuser in der Klimaschutzsiedlung "LIV
    & ILMA" in Köln-Lind bekannt. Auf einem rund 30.000 Quadratmeter großen Areal
    zwischen Senkelsgraben, Zu den Wiesen und der Nibelungenstraße entstehen
    insgesamt 65 moderne Reihenhäuser und circa 80 Mietwohnungen. Der Baustart ist
    für 2026 geplant, die ersten Fertigstellungen sind ab 2028 vorgesehen. Das
    Quartier stellt nicht nur den Klimaschutz in den Vordergrund, sondern vereint
    die drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökologie, Soziales und Finanzierbarkeit.

    Das Quartier LIV & ILMA ist eine von "100 Klimaschutzsiedlungen NRW", es wird
    nach dem Leitfaden von NRW.ENRERGY4CLIMATE entwickelt und vereint nachhaltige
    Bauweise mit familienfreundlichem Wohnkomfort. Die Wohnungen und Häuser werden
    nach Energieeffizienzhaus-Standard 40 (EH 40 KFN) errichtet, sodass jedes Haus
    eine eigene Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaikanlage inkl. Batteriespeicher
    erhält. Ergänzend rücken E-Mobilität und alternative Verkehrsmittel in den
    Fokus: Die Planungen sehen beispielsweise dezentrale Ladestationen für E-Autos
    und E-Bikes vor.

    Statt in die Kanalisation wird das Regenwasser über Versickerungsmulden in das
    Erdreich geleitet - ein Beitrag zum Umgang mit den Klimaveränderungen. "Das
    sogenannte Schwammstadtprinzip speichert Regenwasser vor Ort wie ein Schwamm und
    gibt es gezielt wieder ab. So entsteht ein Wasserkreislauf, der viele Vorteile
    für Mensch, Natur und Stadtklima bietet", erklärt Hannah Lülf,
    Projektentwicklerin bei BPD Region West das Prinzip.

    Wohnraum mit sozialer und ökologischer Ausrichtung

    "Uns ist es ein besonderes Anliegen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, in dem
    die ganze Familie Platz zur freien Entfaltung findet - mit Raum für Begegnung.
    Zentrale Spielplätze, ein großer klassischer Dorfanger, ein autoarmes Quartier
    und die Häuser als rahmende Fassung. Wir möchten, dass eine echte Nachbarschaft
    entsteht, in der sich Menschen wohlfühlen, erklärt Thomas Trendelkamp, Leiter
    Projektentwicklung bei BPD Region West. "Zudem realisieren wir die Reihenhäuser
    nach dem Energieeffizienzhaus-Standard 40 KFN, was den Käuferinnen und Käufern
    den Zugang zu Förderkrediten der KfW ermöglicht."

    Die beiden Haustypen "LIV" und "ILMA" unterscheiden sich in ihrer Breite und
    Länge und bieten Wohnflächen zwischen ca. 128 und 153 Quadratmetern - jeweils
    mit eigenem Garten und bis zu fünf Zimmern. Beide Varianten sind mit oder ohne
    Keller erhältlich.

    Familienfreundlich, gut angebunden und autoarm

    Ergänzt wird das Quartier durch vier Mehrfamilienhäuser mit circa 80
    Mietwohnungen, von denen 50 Prozent gefördert sind. Die Zufahrt zum neuen
    Quartier erfolgt über die Nibelungenstraße. Von hier aus gelangen die
    Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Auto entweder in die Tiefgarage der
    Mehrfamilienhäuser oder zu den Stellplätzen der Reihenhäuser. Ein grüner
    Quartiersplatz sowie vielfältige und geschützte im Quartier verteilte
    Spielflächen bieten attraktive Aufenthaltsräume für Familien und Kinder.

    Das gesamte Quartier ist autoarm gestaltet. Neben der guten ÖPNV-Anbindung lockt
    das gut ausgebaute Radwegenetz die Bewohner, das Auto immer häufiger auf dem zum
    Haus gehörenden Stellplatz stehen zu lassen. Die Reihenmittelhäuer erhalten in
    fußläufiger Entfernung vom Hauseingang eine Fahrradabstellbox. Als Highlight
    schenkt BPD jedem Hauskäufer ein E-Bike zur Übergabe.

    Interessierte melden sich gerne bei BPD: 069 50 60 37 38 oder
    mailto:vertrieb-nrw@bpd-de.de oder besuchen die Infoveranstaltung zu LIV & ILMA.
    Weitere Informationen sind unter http://www.livundilma.de abrufbar.

    Die Inforveranstaltung findet am Sonntag, den 21. September | 14 - 16 Uhr | Am
    Linder Kreuz (Höhe Hausnummer 82), 51147 Köln statt.

    Pressekontakt:

    BPD Immobilienentwicklung GmbH
    Region West
    Sandra Joern | Marketing & Vertrieb
    Roßstraße 92
    40476 Düsseldorf
    Tel.: 069 50 60 37 38
    E-Mail: mailto:vertrieb-nrw@bpd-de.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116955/6120509
    OTS: BPD Immobilienentwicklung GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    BPD startet den Vertrieb der ersten zehn Reihenhäuser in der Klimaschutzsiedlung "LIV & ILMA" in Köln-Lind (FOTO) BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) gibt den offiziellen Vertriebsstart für die ersten zehn Reihenhäuser in der Klimaschutzsiedlung "LIV & ILMA" in Köln-Lind bekannt. Auf einem rund 30.000 Quadratmeter großen Areal zwischen Senkelsgraben, Zu den …